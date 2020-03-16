Медицинский работник. Фото: REUTERS/Laura Hasani

16 марта 2020, 17:33

13 жителей Грузии принудительно переведены на карантин за сутки

Общее число принудительно направленных на карантин нарушителей правил самоизоляции достигло 55, сообщило МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", за 15 марта в Грузии было выявлено 20 фактов нарушения правил самоизоляции, нарушители были принудительно переведены в карантинную зону. Всего на карантин были принудительно направлены 42 человека. По данным на тот же день, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 33 человек, на карантине находились 427 человек, под наблюдением врачей в стационаре - 73 человека.

За минувшие сутки еще 13 человек были принудительно переведены в карантин. Нарушители правил самоизоляции были выявлены в разных регионах страны: Шида Картли, Аджария, Гурия, Мцхета-Мтианети и Имерети. Всего с 13 марта из-за несоблюдения норм самоизоляции принудительно в карантин поместили 55 человек. "Напоминаем, что все лица, находящиеся на территории Грузии, обязаны подчиняться требованием действующего законодательства в сфере здравоохранения и уважать решения службы здравоохранения", - процитировал корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы МВД Грузии.

Официальные данные о числе зараженных с 15 марта не изменились - их 33 человека. На карантине находятся 637 человек, 54 – в стационаре.

Грузинские власти запретили иностранцам посещать страну с 18 марта. Чиновники утверждают, что Грузии не угрожает дефицит продовольствия, продуктов на складах хватит на несколько месяцев. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Тбилиси пожаловались на подорожание продуктов, но аналитики не видят поводов для паники.

Новости о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". О том, что из себя представляет новый вирус, как он распространяется на Южном и Северном Кавказе, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".  Информацию о том, что нужно знать каждому, чтобы противостоять вирусу, не заразить других и легче перенести заболевание, «Кавказский узел» собрал в справке  "Врачи про коронавирус: что делать?".  "Кавказским узлом" также подготовлена справка "Коронавирус. Горячие линии", в которой можно найти номера телефонов для консультационной помощи о коронавирусе.

Примечание:

"В Баку китайская студентка выписана после карантина", "Четвертый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Грузии", "Армения получила от России тест-системы для диагностики коронавируса".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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