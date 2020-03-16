13 жителей Грузии принудительно переведены на карантин за сутки

16 марта 2020, 17:33

Общее число принудительно направленных на карантин нарушителей правил самоизоляции достигло 55, сообщило МВД Грузии.

Как писал "Кавказский узел", за 15 марта в Грузии было выявлено 20 фактов нарушения правил самоизоляции, нарушители были принудительно переведены в карантинную зону. Всего на карантин были принудительно направлены 42 человека. По данным на тот же день, число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 33 человек, на карантине находились 427 человек, под наблюдением врачей в стационаре - 73 человека.

За минувшие сутки еще 13 человек были принудительно переведены в карантин. Нарушители правил самоизоляции были выявлены в разных регионах страны: Шида Картли, Аджария, Гурия, Мцхета-Мтианети и Имерети. Всего с 13 марта из-за несоблюдения норм самоизоляции принудительно в карантин поместили 55 человек. "Напоминаем, что все лица, находящиеся на территории Грузии, обязаны подчиняться требованием действующего законодательства в сфере здравоохранения и уважать решения службы здравоохранения", - процитировал корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы МВД Грузии.

Официальные данные о числе зараженных с 15 марта не изменились - их 33 человека. На карантине находятся 637 человек, 54 – в стационаре.

Грузинские власти запретили иностранцам посещать страну с 18 марта. Чиновники утверждают, что Грузии не угрожает дефицит продовольствия, продуктов на складах хватит на несколько месяцев. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Тбилиси пожаловались на подорожание продуктов, но аналитики не видят поводов для паники.