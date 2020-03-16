20 человек принудительно отправлены на карантин в Грузии и Аджарии

16 марта 2020, 06:54

Нарушившие правила самоизоляции жители Грузии и Аджарии помещены в карантин после вмешательства полиции.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 15 марта число инфицированных коронавирусам в Грузии достигло 33 человек, на карантине находятся 427 человек, под наблюдением врачей в стационаре - 73 человека.

Полиция выявила случаи нарушения правил самоизоляции в Тбилиси, Мцхете, Кахетии, Имерети, Гурии, а также Аджарии.

За 15 марта выявлено 20 фактов нарушения правил самоизоляции, нарушители принудительно переведены в карантинную зону, сообщило МВД Грузии.

По данным полиции, в карантин в общей сложности "принудительно отправлены 42 человека.

Напомним, 14 марта Грузия закрыла границы с Арменией и Азербайджаном из-за угрозы распространения коронавируса. В тот же день были введены ограничения на пересечение границы с Турцией. 15 марта правительство Грузии проинформировало о решении закрыть с 16 марта границу с Россией в связи с угрозой распространения коронавируса. Власти страны заявили, что Грузии не угрожает дефицит продовольствия, продуктов на складах хватит на несколько месяцев. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Тбилиси пожаловались на подорожание продуктов, но аналитики не видят поводов для паники.