Врачи сообщили о росте тяжелобольных пациентов с COVID-19 в Аджарии

04 ноября 2020, 01:47

Больницы Аджарии, принимающие зараженных коронавирусом пациентов, полностью заполнены, мест в реанимациях не хватает, рассказали представители клиник.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября жители Батуми рассказали, что горожанам сложно попасть на лечение в больницы из-за большого числа пациентов с коронавирусом. На фоне роста числа зараженных коронавирусом нагрузка на больницы возросла, а медперсонал работает на пределе, подтвердили руководители клиник в Батуми. Врачи рассказали, что из-за дефицита мест в клиниках для лечения инфицированных коронавирусом пациентов с COVID-19 приходится госпитализировать в обычные больницы. Решение о том, куда везти пациента, вынуждены принимать сотрудники скорой помощи, пояснили в Минздраве. 1 ноября стало известно, что у главы Минздрава Аджарии Нино Нижарадзе диагностирован коронавирус, она проходит лечение на дому.

По данным на 3 ноября в Грузии выявлено 44 522 случая заражения коронавирусом, за сутки COVID-19 подтвержден у 1943 человек. Умерли за время эпидемии 362 пациента. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным на 3 ноября, на лечении в COVID-клиниках Аджарии находятся 699 человек, еще 1074 находятся в COVID-гостиницах, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-спикер министерства здравоохранения Грузии Лизи Тевдорадзе. По ее словам, за сутки со 2 по 3 октября коронавирус был выявлен у 504 жителей Аджарии.

"Чтобы обеспечить лечение всем больным, по программе борьбы с пандемией работают девять госпиталей, семь из которых принимают только больных COVID-19, а остальные работают по гибридной схеме - то есть там оборудованы боксы для пациентов с коронавирусом без доступа для персонала и пациентов из других отделений", - рассказала она. Только с зараженными коронавирусом работают, в частности, Батумская республиканская больница, клиника "Медальфа", Кобулетский медицинский центр, Морская больница, Инфекционная больница. В гибридном режиме работают Международная клиника Батумского университета”, Батумский медицинский центр по ул. Кахабери, 36 и клиника “Медцентр” по ул. Пушкина, 118, пояснила Тевдорадзе.

В министерстве здравоохранения Аджарии заверили, что исчерпаны далеко не все резервы медучреждений, и они могут столкнуться с еще большим наплывом пациентов. Пациентам приходится дольше ждать приезда работников скорой помощи из-за возросшего числа вызовов, "но пока нет оснований, чтобы перепрофилировать все больницы региона под COVID-клиники", рассказала Тевдорадзе. Она также отметила, что в случае крайней необходимости больных отправляют в Кутаиси и Тбилиси.

Больница "Эвекс", которая не была предназначена для лечения зараженных коронавирусом, была вынуждена один раз принять пациентов с COVID-19. "Но сегодня нет необходимости загружать такими больными непрофильные клиники", - сказала Тевдорадзе.

В случае помещения больных в непрофильные больницы возникает опасность заражения других людей, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" врачи. "Самим COVID-инфицированным помощь медработники окажут, но возникает опасность заразиться другим людям, которые находятся в этом же здании - больным, медперсоналу, родственникам и посетителям. Там будет просто очаг заражения", - сказал главврач Батумской республиканской больницы Соломон Путкарадзе.

"Обязательно нужно изолировать помещение, где лечится зараженный коронавирусом. В нашей больнице мы смогли оказать помощь нескольким больным - это обычная инфекция, хотя и более агрессивная, чем обычный сезонный грипп. Но нам пришлось изолировать блоки, где лежали COVID-больные. Пришлось предпринимать дополнительные меры, чтобы никто больше не заразился", - рассказал шеф клиники "Эвекс" в Батуми Тамар Мхатвари.

Медклиники ожидают спада заболеваемости

Врачи клиники "Медальфа" рассказали, что с сентября работают в режиме максимальной загруженности, однако в последнее время наблюдают рост потока больных. "Увеличился поток тяжелобольных пациентов. Каждый день выписываем в среднем по 15 человек, но как минимум 20-30 находятся в очереди", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" региональный директор батумского филиала клиники Инга Хозреванидзе. Она сказала, что даже если количество больных возрастает, в работе клинике ничего не изменится, так как медучреждение полную загружено. "Задействованы все врачи, нет койко-мест свободных", - рассказала Хозреванидзе.

Менеджер Батумской республиканской больницы Георгий Кикабидзе рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что врачи медучреждения также работают с полной нагрузкой. "Задействованы все койки. В больницу мы кладем только тяжелобольных, а остальных мы отправляем лечить в COVID-гостиницы и домой", - рассказал он. По словам Кикабидзе, после увеличения числа заболевших стало не хватать мест в реанимации. “У нас в реанимации 45 койко-мест, а лежат в реанимационном отделении 48 пациентов", - сказал он.

Аппаратов искусственного дыхания в больнице достаточно, отметил менеджер. "У нас 45 аппаратов, но задействовано только 15 из них. Еще 30 пациентов получают кислород под высоким давлением, но дышат самостоятельно", - отметил Кикабидзе.

Он считает, что в ближайшее время заболеваемость пойдет на спад. "Можно ожидать постепенного снижения количества заболеваний. Могут быть скачки в отдельные дни, но к зиме социальная активность людей снижается, так что есть надежда на снижение случаев заболевания", - сказал Кикабидзе.

Жители Аджарии с пониманием отнеслись в заражению главы Минздрава

Новость о заболевании главы Минздрава Аджарии Нино Нижарадзе не привела к панике, отметили местные журналисты. "Коронавирус распространяется воздушно-капельным путем. Главное не то, кто заболел, а как реагирует система, как проходит лечение", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" редактор газеты "Батумелеби" Этери Турадзе.

"Это случайность. Уровень образования среди батумцев достаточно высок, так что политических спекуляций по поводу заболевания министра никто не делает", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" журналист "Аджара ТВ" Нияз Диасамидзе.

"Критиковать министра за то, что она заразилась, было бы неправильно. В больницах врачи тоже заражаются, когда проводят лечение", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" бывший региональный директор "Медальфа" в Аджарии Леван Джантадзе. Он считает, что более важной проблемой сейчас является то, что в Аджарии не отлажена система распределения больных.

Жители Батуми рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что многие из их знакомых уже переболели коронавирусом и лечились либо в домашних условиях, либо в COVID-гостиницах. "Мой друг Георгий проболел две недели дома. Каждый день ему звонил врач и интересовался, как проходит болезнь, У Георгия был кашель, он не чувствовал вкуса и запаха, у него была температура и слабость. Но состояние не было настолько тяжелым, чтобы лежать в кровати", - рассказал активист партии "Лело" в Батуми Алеко Милорава.

По его словам, еще один знакомый перенес COVID в гостинице. "Говорит, что все было хорошо - санитарная обработка, постель, душ. Каждый день приходил врач и осматривал его", - рассказал Милорава.

"У меня один из членов семьи перенес коронавирус дома. Все родственники, конечно, испугались. Но все прошло достаточно хорошо - ежедневно были консультации с семейным врачом, назначили прием лекарств, так что он выздоровел", - рассказал Этери Турадзе.

"У меня знакомая работает в кафе. Она пробыла в COVID-гостинице некоторое время. Говорит, что условия были нормальные, но ей было очень скучно - нельзя было никуда выйти, ни с кем встретиться... Она не чувствовала никаких симптомов", - сказал житель Кобулети Ираклий Шубладзе.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".