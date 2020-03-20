Аналитики раскритиковали ограничение свободы прессы в Армении из-за коронавируса

20 марта 2020, 10:15

Полиция Армения вынесла предупреждения трем онлайн-изданиям за публикации о распространении коронавируса в мире. Требование об ограничении публикаций на эту тему в условиях чрезвычайного положения абсурдно и создает ненужные проблемы в информационной среде, считают глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян и директор Центра свободы информации Шушан Дойдоян.

Как информировал "Кавказский узел", с 16 марта в Армении в связи с коронавирусом действует чрезвычайное положение. Власти страны озвучили размеры штрафов для нарушителей режима чрезвычайной ситуации. В частности, СМИ предупреждены о штрафах от 500 до 800 МРОТ (от 1016 до 1626 долларов) за передачу в эфир и публикацию запрещенной информации. По данным на 19 марта число зафиксированных в Армении случаев заражения коронавирусом достигло 122, и, по сведениям Минздрава, их жизни ничего не угрожает.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Армении 1 марта. Врачи обнаружили вирус у 29-летнего местного жителя , который 28 февраля прибыл из Тегерана. В Армении запрещены мероприятия с участием более 20 человек, в республику закрыт въезд из 16 стран, в учебных заведениях объявлены каникулы, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" " Коронавирус добрался до Кавказа ".

Полиция Армении по телефону предупредила редакцию онлайн-издания "Аравот" об угрозе штрафа в размере 500 тысяч драмов (1016 долларов) за публикацию данных о коронавирусе в условиях введенного в стране режима ЧП, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор издания Анна Исраелян.

По ее словам, полиция сочла нарушением режима ЧП отрывок из интервью российского политолога Валерия Соловья в эфире радиостанции "Эхо Москвы" о сокрытии реальной статистики эпидемии коронавируса в России вместе с заявлением премьер-министра Никола Пашиняна, что не все страны публикуют достоверную статистику.

"Количество смертей от коронавируса у нас [в России] скрывают", - заявил 16 марта Валерий Соловей в эфире радио "Эхо Москвы". "Армянские власти каждый час, максимум раз в два часа, публикуют данные о ситуации с коронавирусом. Есть ли уверенность, что все страны в мире также прозрачно и правдиво публикуют свои данные? Я, если честно, когда смотрю статистику, не так уж уверен, что все страны следуют этой норме. И это создает для нас риски", - заявил 18 марта Никол Пашинян в интервью телекомпании "Шант".

"Так как редакция в эти дни работает удаленно, полиция не могла выслать извещение, поэтому позвонили. Мы не стали спорить, убрали новость с сайта. И вряд ли оспорим в правовом поле. Но мы надеемся, что власти пересмотрят это положение", - сказала Исраелян.

Во время чрезвычайного положения действует положение, регулирующее деятельность СМИ. Согласно пунктам 23, 24 и 26 приложения к решению, во избежание паники в СМИ и соцсетях должны публиковаться сведения о ситуации с распространением эпидемии коронавируса как в Армении, так и за ее пределами, предоставленные комендатурой. "Информация в СМИ о числе зараженных коронавирусом и изолированных, их состоянии здоровья, данные о проведенных тестах на коронавирус и очагах заражения не должна противоречить официальным сообщениям и должна максимально отражать официальные сведения. В случае нарушения требований первоисточник обязан удалить опубликованные сведения", - говорится в решении, опубликованном на официальном сайте правительства Армении и переведенном на русский язык корреспондентом "Кавказского узла".

Требование положения, регулирующего деятельность СМИ, сковывает прессе руки, из-за чего сложилась абсурдная ситуация, считает Исраелян. "Если мы, к примеру, напишем о заражении Тома Хэнкса и его супруги коронавирусом, получится, что мы нарушим режим ЧП. Хотя комендатура не станет распространять такие сведения. Также расплывчата формулировка о публикациях информации, которая может вызвать панику. Нет конкретики, какая именно публикация может вызвать паническую ситуацию. Таковой могут счесть любую новость. Например, статью об очередях за хлебом или туалетной бумагой в Калифорнии", - пояснила главред издания.

В условиях ЧП нужны регулировки, но они должны относиться только к фейк-новостям, а не к подтвержденным публикациям с указанием источника, полагает она. "Почему, когда премьер говорит о сомнениях в статистике ряда стран в мире, он не сеет панику, а когда мы приводим словам российского эксперта, это может рассматриваться как распространение паники?" - недоумевает Исраелян.

Главред сообщила, что представители СМИ обратились к коменданту Тиграну Авиняну с просьбой разъяснить сложившуюся ситуацию. "Предупреждения вынесли еще двум изданиям - "Иравунк" за интервью с женщиной из Эчмиадзина, которая опровергала свою причастность к распространению заражения (нашумевшая помолвка в Эчмиадзине - прим. «Кавказского узла"), и "Грапарак" за новость о недовольстве среди заключенных из-за запрета принимать передачи в связи с ЧП", - рассказала она.

Зоной особого риска инфицирования власти Армении назвали Эчмиадзин, куда из Италии вернулась заболевшая местная жительница. Она скрыла симптомы заболевания и отправилась на помолвку родственника, а также посетила парикмахера и ювелира, сообщил 13 марта Минздрав республики.

Полиция ограничилась предупреждением соблюдать режим чрезвычайного положения, заявил "Кавказскому узлу" глава Управления информации и по связям с общественностью Полиции Армении Ашот Агаронян. "Административное производство не будет возбуждено, ограничились предупреждением о возможных последствиях нарушений решения правительства", - пояснил он.

Глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян назвал положение об ограничении на обзор ситуации с коронавирусом в мире спорным и бессмысленным. "Если речь идет о ситуации с коронавирусом в зарубежных странах, то, естественно, эта информация уже распространена, а в местных СМИ она может появиться как вторичная. В любом случае, кто интересуется, найдет способ получить ее из первоисточника", - заявил он "Кавказскому узлу".

Ни правительство, ни комендатура не могут располагать официальными сведениями о ситуации с распространением коронавируса за рубежом, за исключением данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), добавил глава пресс-клуба. "Она (информация ВОЗ) общая и не интересует публику. А когда нет возможности предоставить альтернативную достоверную информацию, то нет и оснований ограничивать деятельность СМИ. Более того, этим создают проблемы для наших отечественных СМИ", - подчеркнул Навасардян.

По его мнению, это положение также приведет к выборочному подходу, какую новость счесть за нарушением, а какую нет. "В случае с "Аравот" мы имеем дело с выборочным подходом по содержанию, так как фактически [журналисты издания] сопоставили данные из интервью Валерия Соловья и заявления премьера [Пашиняна]. Получалось, что Никол Пашинян прокомментировал ситуацию в России, что, конечно, нежелательно для властей. Но это не должно было стать поводом для такого решения", - считает он.

Глава пресс-клуба сомневается, что аналогичную статью о ситуации с коронавирусом в Турции заставили бы удалить. "Мы имеем дело с выборочным применением ограничений, а это чревато принятием субъективных решений и пристрастным отношением к СМИ. К одним из них ограничения применят, к другим – нет. В итоге получим дополнительные ненужные проблемы в информационной среде", - полагает Навасардян.

СМИ должны рассматриваться как союзник властям, а не как "мешающее обстоятельство", уверен он.

Введенные в Армении ограничения распространения сведений о ситуации с коронавирусом в мире абсурдны, заявила "Кавказскому узлу" директор Центра свободы информации Шушан Дойдоян.

По ее словам, какого-либо оправдания, насколько публикация в "Аравот" связана с созданием панического настроения в Армении, нет. "Полностью принизить важность свободы слова в этих условиях - неверная стратегия. Чем больше ограничений, тем больше люди ищут альтернативные источники информации и зачастую недостоверные. Лучше, чтобы люди получали информацию из таких надежных источников, как "Аравот", чем информацию из соцсетей, распространяемую фейками. Ограничения создают риски для паники, так как, закрывая достоверные источники, даешь возможность фейкам, которых не вычислишь и не заставишь удалить публикацию и не распространять ложные сведения", - подчеркнула она.

Если СМИ перестанут публиковать качественные новости и ограничатся официальными данными, будет создана почва для слухов и сплетен, уверена Дойдоян. "Кроме того, ограничения формируют сомнения в добрых мотивациях властей. Сомнений в объективности официальных данных нет, власти действуют прозрачно. Но всегда есть риск злоупотребления. А когда они есть, и есть ограничения, теоретически есть соблазн исказить информацию", - сказала она.

По ее мнению, власти должны внести пояснения в ограничения для СМИ. "Конечно, очень важно запретить распространение фейк-новостей. Но положение [о СМИ] позволяет двойственно интерпретировать то, что опасно. Нужна конкретика, какие именно новости нельзя публиковать. Нужно официальное разъяснение, но власти запаздывают с ним", - считает директор центра.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Новости о распространении новой инфекции публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".