Четверо представителей оппозиции отпущены из полиции в Армении

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Спустя три дня после задержания из следственного изолятора были отпущены четверо из семи задержанных членов партии "Дашнакцутюн", в том числе сын депутата от фракции "Армения" Гегама Манукяна.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля прошли обыски в домах членов Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн", в том числе депутата парламента Армении от оппозиционной партии "Армения" Гегама Манукяна. Был задержан его сын Тарон Манукян. Позднее стало известно, что были задержаны семь человек.

13 июля четверо молодых членов "Дашнакцутюн", которые были задержаны несколько дней назад, были отпущены из изолятора временного содержания полиции, пишет News.am.

Один из освобожденных Арсен Мартоян признался, что "до сих пор не понимает, почему это произошло". Депутат фракции "Армения" Арман Казарян заявил, что задержания - "результат ложной политики властей, их беззакония; аресты и задержания стали для нас нормой жизни".

Среди освобожденных - сын депутата от фракции "Армения" Гегама Манукяна Тарон. После освобождения он заявил, что так и не понял, почему ему пришлось провести три дня в неволе. "Подозрения, которые мне предъявили, просто за гранью абсурда, потому что я не имел никакого отношения ни к одному подобному эпизоду и никогда не буду иметь", - приводит его слова издание.

25 июня силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек. Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. 5 июля был арестован активист Ваагн Чахалян, он стал 17-м арестованным по делу о захвате власти.

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