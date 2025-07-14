×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:03, 14 июля 2025

Четверо представителей оппозиции отпущены из полиции в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спустя три дня после задержания из следственного изолятора были отпущены четверо из семи задержанных членов партии "Дашнакцутюн", в том числе сын депутата от фракции "Армения" Гегама Манукяна.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля прошли обыски в домах членов Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн", в том числе депутата парламента Армении от оппозиционной партии "Армения" Гегама Манукяна. Был задержан его сын Тарон Манукян. Позднее стало известно, что были задержаны семь человек.

13 июля четверо молодых членов "Дашнакцутюн", которые были задержаны несколько дней назад, были отпущены из изолятора временного содержания полиции, пишет News.am.

Один из освобожденных Арсен Мартоян признался, что "до сих пор не понимает, почему это произошло". Депутат фракции "Армения" Арман Казарян заявил, что задержания - "результат ложной политики властей, их беззакония; аресты и задержания стали для нас нормой жизни".

Среди освобожденных - сын депутата от фракции "Армения" Гегама Манукяна Тарон. После освобождения он заявил, что так и не понял, почему ему пришлось провести три дня в неволе. "Подозрения, которые мне предъявили, просто за гранью абсурда, потому что я не имел никакого отношения ни к одному подобному эпизоду и никогда не буду иметь", - приводит его слова издание.

25 июня силовики провели более 90 обысков по делу о подготовке захвата власти в Армении. По решению суда под стражу заключены лидер движения "Священная борьба" архиепископ Баграт Галстанян и еще 14 человек. Днем ранее, 24 июня, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о предотвращении государственного переворота и опубликовал документ с текстом предполагаемого плана оппозиции по его отстранению от власти. 5 июля был арестован активист Ваагн Чахалян, он стал 17-м арестованным по делу о захвате власти.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:54, 13 июля 2025
Военный из Волгоградской области убит в боевых действиях
13:55, 13 июля 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
12:56, 13 июля 2025
Жительница Ростовской области пожаловалась на отказ в выдаче лекарств для ребенка-инвалида
10:57, 13 июля 2025
"Уральские авиалинии" начали продажу билетов на рейсы в Геленджик
08:58, 13 июля 2025
Военнослужащий из Камышина убит на Украине
05:46, 13 июля 2025
В пробке перед Крымским мостом на Кубани скопилось более 650 машин
Все события дня
Новости
00:52, 13 июля 2025
Участники митинга призвали решить проблемы беженцев из Нагорного Карабаха
Карабахцы на митинге. Фото из анонса мининга от 30.06.25, https://www.facebook.com/events/1788411985422377/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22attachment%22%2C%22surface%22%3A%22newsfeed%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&locale=ru_RU. (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России).
14:53, 12 июля 2025
Члены Совета по защите прав карабахцев были вызваны в полицию перед митингом
03:52, 12 июля 2025
Карабахские беженцы объяснили нежелание получать гражданство Армении
Вагинак Казарян. Фото: https://oxu.az/ru/v-mire/v-armenii-arestovan-direktor-seti-piccerij-tashir-picca
14:51, 11 июля 2025
Директор компании Карапетяна арестован в Армении
Дом на продажу. Изображение создано "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе "Шедеврум".
21:06, 10 июля 2025
Карабахские беженцы посетовали на сложности с покупкой жилья в Армении
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
17:42, 13 мая 2025
Нагорные повороты. Карабах
8
44 дня войны за полтора часа
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Пресс-конференция учредителей Платформы III Республика. Фото Фаика Меджада для "Кавказского узла" Кто создал "Платформу III Республики" в Азербайджане

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Блогеры
Фото
09:32, 23 июня 2025
Ветер с Апшерона
2
Наше согласие Ирану
Фото
13:29, 13 июня 2025
Ветер с Апшерона
5
Азербайджан против России в иранском вопросе
Фото
11:24, 2 июня 2025
Ветер с Апшерона
4
К 50-летию Пашиняна
Фото
11:29, 24 мая 2025
Ветер с Апшерона
3
Угроза нового витка
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Аналитика
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
13:15, 4 июля 2025
В июне 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Протестующие на проспекте Руставели. Фото: Publika
11 июля 2025, 21:55
Участники акции в Тбилиси распространяют письма политзаключенных

Двое мужчин в Северной Осетии избили посетителя магазина, одетого в шорты. 11 июля 2025 г. Скриншот видео https://t.me/mash_gor/8322
11 июля 2025, 17:54
Приезжий из Дагестана подвергся нападению в Северной Осетии из-за шорт

Араз Алиев. Фото: Yeniavaz.com https://www.yeniavaz.com/az/news/226358/araz-eliyevin-hebs-edildiyi-bildirilir-yenilenib
11 июля 2025, 12:52
Активист Араз Алиев добился снятия запрета на выезд из Азербайджана

Григорий Мельконьянц в зале суда. 16 апреля 2025 года. Фото корреспондента "Кавказского узла"
11 июля 2025, 10:53
Мельконьянц этапирован в Коми

Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Показать больше