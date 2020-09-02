Медицинский работник. Фото Елены Синеок, Юга.ру

02 сентября 2020, 16:38

Режим повышенной готовности на Кубани продлен на две недели

Власти Краснодарского края решили до 18 сентября продлить введенный в связи с пандемией коронавируса режим повышенной готовности.

Как писал "Кавказский узел", постановление о продлении режима повышенной готовности до 3 сентября власти Краснодарского края назвали необходимой мерой в преддверии бархатного сезона.

В Краснодарском крае сохраняется самый низкий в Южном федеральном округе уровень заболеваемости коронавирусом - 200,55 случая на каждые 100 тысяч жителей. На сегодняшний день болеют 1818 из 11 382 заразившихся коронавирусом с начала пандемии, 187 человек скончались. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе на Кубани, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев распорядился продлить режим повышенной готовности до 00.00 мск 18 сентября, со ссылкой на пресс-службу краевой администрации информировал сегодня "Интерфакс".

В регионе по-прежнему запрещено проведение деловых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с числом участников свыше 100 человек. Сохраняется обязанность носить маску в транспорте и закрытых помещениях. Жителям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями предписано соблюдать режим самоизоляции, передали сегодня "Кубанские новости".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Педагоги и родители указали на угрозу вспышки COVID-19 после открытия школ на Кубани", "Отельеры Кубани и Адыгеи отметили рост числа бронирований на фоне программы кешбэка", "В Краснодарском крае с начала августа скончался четвертый священнослужитель".

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