Режим повышенной готовности из-за COVID-19 на Кубани продлен

18 августа 2020, 22:33

Власти Краснодарского края решили продлить режим повышенной готовности до 3 сентября, указав, что это необходимая мера в преддверии бархатного сезона.

Как писал "Кавказский узел", к 18 августа в Краснодарском крае общее число зараженных COVID-19 достигло 10 075 человек, умерших - 145.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе на Кубани, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Губернатор Вениамин Кондратьев пописал постановление о продлении до 3 сентября режима повышенной готовности, сообщила сегодня пресс-служба администрации Краснодарского края на своем сайте.

"Это необходимая мера – впереди у нас бархатный сезон, мы должны держать ситуацию на контроле", – приводятся слова Кондратьева. Он также отметил, что режим самоизоляции для лиц старше 65 лет сохраняется.

Отдыхающие на пляжах Сочи, который 7 июля принял стотысячного в этом сезоне туриста, должны соблюдать социальную дистанцию, масочный режим при этом отменен, рассказали чиновники. Ряд рекомендаций, которые власти Сочи требуют выполнять в рамках борьбы с распространением коронавируса, невыполнимы, заявил в июле директор пляжа. Жители и гости города игнорируют нормы безопасности, отметили местные жители. Туристы продолжают прибывать в Сочи, и общее число гостей сравнялось с показателями прошлого года.

В целом эпидситуация в регионе стабильная, поэтому 1 сентября разрешено проводить торжественные мероприятия для учащихся 1, 9, 11 классов, а также студентов первых курсов профессиональных образовательных организаций, сказал Кондратьев. По его словам, во время празднования должны быть соблюдены все требования безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".