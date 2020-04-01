Власти решили оплатить коммунальные услуги за жителей Грузии

01 апреля 2020, 12:08

Правительство Грузии взяло на себя оплату коммунальных услуг за март, апрель и май. Будет оказана адресная помощь и тем, кто остался без работы, пообещал премьер-министр Георгий Гахария.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 марта в Грузии было введено чрезвычайное положение, а с 31 марта в Грузии объявлены всеобщий карантин и комендантский час. Два района в регионе Квемо Картли - Марнеульский и Болнисский, - компактно населенные этническими азербайджанцами, закрыты на жесткий карантин.

К 31 марта число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии выросло до 100, в режиме карантина находятся 4978 человек, а в стационаре под наблюдением – 266 человек, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Информацию о количестве зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на карте, расположенной на главной странице. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Согласно принятому сегодня решению правительства страны, жителям Грузии не придется платить за коммунальные услуги, оказанные в марте, апреле и мае. Речь идет о потреблении электроэнергии, природного газа, воды и плате за вывоз мусора. Оговорено, что бесплатным будет потребление до 200 киловатт электричества в месяц и до 200 кубометров газа, сообщила пресс-служба правительства.

"Эта помощь прямо направлена каждому гражданину, которую мы в рамках правительства приняли. Понимаем, что этого будет недостаточно", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова премьер-министра Грузии Георгия Гахарии, сказанные на заседании государственного межведомственного совета по борьбе с коронавирусом. Премьер также пообещал помочь тем, кто в последнее время остался без работы.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении новой инфекции размещаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".