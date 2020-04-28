Число зараженных в Северной Осетии увеличилось до 670

28 апреля 2020, 14:36

121 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Северной Осетии за сутки, и общее число заболевших достигло 670 человек.

Как сообщал "Кавказский узел" к 26 апреля число зараженных коронавирусом в Северной Осетии составило 401, увеличившись за сутки на 53. 27 апреля число случаев заражения COVID-19 в республике выросло за сутки на 148 и достигло 549. Темпы роста числа инфицированных Роспотребнадзор связал с массовой акцией протеста во Владикавказе.

За сутки в Северной Осетии зарегистрирован еще 121 случай заражения, и общее число заболевших составило 670. 537 человек находятся на амбулаторном лечении, 59 - в лечебных учреждениях. 72 человека за период эпидемии выздоровели, двое скончались, говорится в сегодняшнем сообщении на странице Роспотребнадзора республики в Instagram.

По данным ведомства, под наблюдением врачей в самоизоляции остаются 1162 жителя республики.

Напомним, 20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Они утверждали, что вирус не опасен. Силовики отчитались о задержании 69 человек. Было возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, в стихийном митинге приняли участие около двух тысяч человек.

На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом" в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".