Медицинский работник в защитном костюме. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

28 апреля 2020, 14:36

Число зараженных в Северной Осетии увеличилось до 670

121 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Северной Осетии за сутки, и общее число заболевших достигло 670 человек.

Как сообщал "Кавказский узел" к 26 апреля число зараженных коронавирусом в Северной Осетии составило 401, увеличившись за сутки на 53. 27 апреля число случаев заражения COVID-19 в республике выросло за сутки на 148 и достигло 549. Темпы роста числа инфицированных Роспотребнадзор связал с массовой акцией протеста во Владикавказе.

Скриншот сообщения на странице Роспотребнадзора Северной Осетии в Instagram https://www.instagram.com/p/B_g5vQElyWB/За сутки в Северной Осетии зарегистрирован еще 121 случай заражения, и общее число заболевших составило 670. 537 человек находятся на амбулаторном лечении, 59 - в лечебных учреждениях. 72 человека за период эпидемии выздоровели, двое скончались, говорится в сегодняшнем сообщении на странице Роспотребнадзора республики в Instagram.

По данным ведомства, под наблюдением врачей в самоизоляции остаются 1162 жителя республики.

Напомним, 20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Они утверждали, что вирус не опасен. Силовики отчитались о задержании 69 человек. Было возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, в стихийном митинге приняли участие около двух тысяч человек.

На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом" в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Седьмой пациент с коронавирусом скончался на Ставрополье", "Число умерших от коронавируса в Ингушетии достигло 17", "Адвокат попросил прокуратуру проверить оснащение больниц Ингушетии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 апреля 2020, 17:17

28 апреля 2020, 15:59

28 апреля 2020, 15:14

28 апреля 2020, 14:55

28 апреля 2020, 14:24

  • Власти Армении решили ослабить режим ЧП

    В течение десяти дней в Армении будут сначала минимизированы, а затем сняты ограничения на экономическую деятельность, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Кроме того, жителям страны разрешено выходить на прогулки на расстояние до одного километра от места жительства.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи