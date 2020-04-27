Роспотребнадзор связал вспышку коронавируса с митингом во Владикавказе

27 апреля 2020, 13:07

Число случаев заражения COVID-19 в Северной Осетии выросло за сутки на 148 и достигло 549. Темпы роста количества инфицированных значительно увеличились, что связано с массовой акцией протеста во Владикавказе и нарушением режима самоизоляции жителями республики, заявили в Роспотребнадзоре.

Как сообщал "Кавказский узел" к 26 апреля число зараженных коронавирусом в Северной Осетии достигло 401, увеличившись за сутки на 53. Прирост числа зараженных за сутки с 24 по 25 апреля был равен 30.

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Северной Осетии 1 апреля. После этого в республике запретили выходить из дома людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями, была приостановлена работа общественного транспорта. 17 апреля власти Владикавказа заявили, что горожане массово нарушают режим самоизоляции, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Количество зараженных COVID-19 в Северной Осетии к 08.00 мск 27 апреля увеличилось на 148 и составляет 549 человек. Из них 60 человек уже выздоровели, двое скончались. В стационарах лежат 66 пациентов, а 421 человек лечится амбулаторно.

Кроме того, под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1183 жителя республики. До этого через самоизоляцию прошли 2442 человека, сообщило на своем сайте региональное управление Роспотребнадзора.

По подсчетам ведомства, прирост зараженных увеличился с 13% до 37%. "Рост количества зараженных может быть связан с тем, что жители республики не соблюдают рекомендации врачей, зачастую нарушают режим самоизоляции, не все пользуются средствами индивидуальной защиты. Также на это могло повлиять посещение массовых мероприятий нашими гражданами, в том числе и участие в митинге, который прошел 20 апреля", – процитировал сегодня представителя управления Роспотребнадзора по Северной Осетии "Интерфакс".

20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Они утверждали, что вирус не опасен. Акция была разогнана, силовики отчитались о задержании 69 человек. Было возбуждено уголовное дело о нападении на сотрудников правоохранительных органов. По данным следствия, в стихийном митинге приняли участие около двух тысяч человек.

Руководитель североосетинского управления Роспотребнадзора Алан Тибилов в день митинга заявил, что столь массовая акция, участники которой не соблюдали мер предосторожности, должна привести к значительному росту числа зараженных.

Инициатор несанкционированного митинга Вадим Чельдиев был задержан еще до начала акции, а затем арестован. 21 апреля суд оштрафовал его за распространение не соответствующей действительности информации о коронавирусной эпидемии в Италии, говорится в биографической справке о Чельдиеве, подготовленной "Кавказским узлом".

Генпрокуратура отчиталась о борьбе с фейками о COVID-19 в Северной Осетии

Генеральная прокуратура России попросила Роскомнадзор ограничить доступ к информационным ресурсам, где размещены недостоверные сведения о ситуации с коронавирусом. "Рассмотрены материалы прокуратуры Северной Осетии о выявлении восьми ресурсов, на которых размещено видеообращение, содержащее недостоверную общественно значимую информацию. В совокупности видеоролики имеют более 300 тысяч просмотров", – говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Генпрокуратуры.



Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом" в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".