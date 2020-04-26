Заболевший коронавирусом врач обратился к жителям Северной Осетии

26 апреля 2020, 10:01

Без лишней необходимости не стоит покидать свои дома и подвергать себя риску заражения, так как коронавирус переносится очень тяжело, сообщил в своем видеообращении к жителям Адонского района Северной Осетии заболевший травматолог Дзамболат Дзитоев. Количество зараженных в республике возросло до 401, сообщил Роспотребнадзор.

Как писал "Кавказский узел", к утру 25 апреля в Северо-Кавказском федеральном округе за сутки были зафиксированы 352 новых заражения коронавирусом, 30 из них- в Северной Осетии. Общее число зараженных в Северной Осетии к этому дню составило 305 человек.

На главной странице"Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. Первым регионом СКФО, где был зафиксирован коронавирус, стал Ставропольский край - это произошло 19 марта. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Обращение врача-травматолога Дзамболата Дзитоева к жителям Адонского района, уроженцем которого он является, было опубликовано 25 апреля в сообществе "ЧП Владикавказ" соцсети Instagram, насчитывающем 36 тысяч подписчиков. Коронавирусная инфекция "переносится не в пример тяжелее, чем вирусная нагрузка в предыдущие годы. Об этом можно судить по моему состоянию - я сейчас прохожу лечение в самоизоляции, и по количеству заболевших только в моем отделении", - рассказал Дзитоев в видеоролике. По его словам, за последний месяц в его окружении заболело пневмонией несколько врачей, "такого никогда не было". Врач призвал местных жителей "ограничить необязательные контакты и поездки", указав, что это необходимо для сохранения здоровья в первую очередь старшего поколения, которые тяжело переносит заболевание даже в условиях интенсивного лечения с кислородной поддержкой. К 9.30 мск сегодня видеоролик просмотрели 71,4 тысяч раз, под ним оставили 913 комментариев. Несколько сотен пользователей поддержали врача, пожелав ему скорейшего выздоровления.

"То, что он сейчас обратился к вам, люди, земляки - это его о вас забота", - написал zalkoch, указав, что этот врач не станет обманывать или пиарить себя.

"Он хочет предупредить нас всех о том, что коснулось его и его семьи... А если кому-то хочется подвергаться этой болезни, его право!", - прокомментировала l.tuaeva15.

"Спокойно рассказал, объяснил, без паники, с уважением к людям. Приятно даже слушать", - указал пользователь под ником serras20.

По данным на сегодня в Северной Осетии за сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число инфицированных составляет 401 человек, сообщил Роспотребнадзор Северной Осетии на своей странице в Instagram. 286 зараженных находятся на амбулаторном лечении, 56 проходят лечение стационарах, выздоровели 57 больных, двое умерли, отмечает ведомство. Под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются – 1222 жителя республики, следует из сообщения.