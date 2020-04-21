Адвокат раскритиковал следствие по делу Вадима Чельдиева

21 апреля 2020, 21:51

Защита Вадима Чельдиева не согласна с решением о его задержании и аресте и утверждает, что активист не был уведомлен о необходимости явиться к следователю и не собирался скрываться. По словам адвоката, Чельдиев сегодня в суде вновь заявил об объявленной им голодовке.

Как писал "Кавказский узел", инициатор несанкционированного митинга во Владикавказе 20 апреля Вадим Чельдиев, призывавший местных жителей собраться на центральной площади города, был задержан еще до начала акции. Его арестовали на два месяца по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Чельдиев находится в СИЗО Пятигорска. Сегодня суд оштрафовал его за распространение не соответствующей действительности информацию о коронавирусной эпидемии в Италии.

20 апреля несколько сотен человек собрались перед Домом правительства Северной Осетии на акцию протеста против режима самоизоляции из-за коронавируса. Они потребовали отставки правительства, парламента и главы республики. Кроме того, участники акции призвали освободить Вадима Чельдиева. Силовики разогнали протестующих. Полиция сообщила о 69 задержанных.

Адвокат указал на сомнительные моменты в деле Чельдиева

Уголовными делами в отношении Чельдиева занимаются сотрудники отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета России по Северной Осетии, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Батраз Кульчиев.

Он уточнил, что речь идет об уголовных делах, возбужденных по статье 207.1 УК РФ (заведомо ложное сообщение о действиях, влекущих наступление общественно опасных последствий) и части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти). Чельдиев на данный момент находится в статусе подозреваемого, отметил адвокат.

Статья 207.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет. наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет. Часть 1 статьи 318 УК РФ предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Органы предварительного следствия продолжают расследование двух уголовных дел в отношении активиста, сообщил адвокат. Он уточнил, что мера пресечения в виде содержания под стражу сроком на два месяца Чельдиеву была избрана Ленинским районным судом Владикавказа 20 апреля в 22.00 мск в здании Пригородного райсуда.

«На момент избрания в отношении него уже действовала другая мера пресечения, не связанная с ограничением свободы, а именно - запрет определенных действий, которая вынесена 18 апреля Ленинский райсудом Владикавказа», - рассказал Кульчиев.

Адвокат отметил, что оба уголовных дела не объединены в одно производство, что могло бы исключить обращение органов предварительного расследования с повторным ходатайством об избрании в отношении Чельдиева иной меры пресечения. При этом оба дела находятся у одного следователя.

«В порядке нового уголовного дела они обратились в суд, мотивировав тем, что, по мнению органов предварительного следствия, он может скрыться от следствия и суда, иным способом воспрепятствовать в установлении истины по делу. Наши доводы сводились к тому, что Чельдиев ранее не судим, это преступление средней тяжести, предусматривающее альтернативные виды наказания, например, штраф», - рассказал Кульчиев.

По его словам, орган предварительного расследования не представил какие-либо документы, доказывающие, что Чельдиев может скрыться или воспрепятствовать в установлении истины по делу. Адвокат особо указал на то, что в деле свидетелями и потерпевшими являются сотрудники полиции.

«Также мы указывали на факт необоснованности обвинения. У нас вызывает большие критические сомнения исходя из фабулы подозрения, что Чельдиев нанес правой рукой два удара в левый глаз, в височную часть потерпевшего. С учетом того, что это происходило в автомашине отечественного производства, оба они находились на заднем сидении, и с учетом того, что потерпевший находился по левую сторону от моего подзащитного - по нашему мнению, физически и технически нанести такие повреждения, находясь в замкнутом пространстве, невозможно», - рассказал адвокат.

17 апреля Вадим Чельдиев был задержан в Санкт-Петербурге по статье 207.1 УК РФ. После задержания он был этапирован в Северную Осетию. Сопровождавшие его сотрудники полиции утверждают, что по пути из Минеральных Вод во Владикавказ на автозаправке Чельдиев напал на одного из полицейских и нанес ему два удара по голове, после чего в отношении активиста было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Сам Чельдиев и его адвокат утверждают, что потасовка является инсценировкой – активист никого не бил, а телесные повреждения силовику нанес его коллега, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" биографической справке о Вадиме Чельдиеве.

Не необоснованность обвинения указывает и отсутствие на кисти Чельдиева следов от нанесения ударов, рассказал Кульчиев. Со слов адвоката, в ходе допроса сам Чельдиев указал на конкретных сотрудников, назвал их фамилии, уточнил, кто и кому нанес повреждения.

Адвокат рассказал подробности этого инцидента. «Чельдиева из Санкт-Петербурга приводом доставляли в Северную Осетию, он с этими сотрудниками двое суток находился вместе. Они повезли его из Санкт-Петербурга в Москву, из Москвы - в Минводы. Самолет [в Минводах] приземлился в 15.00 мск, к следователю его доставили в 22.00 мск. По мнению моего подзащитного, они очень медленно двигались специально, чтобы дождаться темного времени суток», - отметил Кульчиев.

Стороной защиты принимались меры по изъятию видеокамеры с автозаправочной станции, однако в указанное время, во время инцидента, все видеокамеры были отключены, сообщил защитник.

С его слов задержание в Санкт-Петербурге осуществляли сотрудник Центра «Э» МВД Северной Осетии. «Основанием привода послужило то, что якобы мой подзащитный не явился на допрос. Вместе с тем, уголовное дело в отношении него было возбуждено 15 апреля по статье 207.1 УК РФ, которая не предусматривает реальную меру пресечения в виде заключения под стражу и, соответственно, по этой статье человек не может быть задержан», - утверждает Кульчиев.

По его словам, после того, как 15 апреля было возбуждено дело, следователь отправил Чельдиеву повестку по месту прописки в Северной Осетии, где он не проживает в настоящее время. «Он повестку не получил, в связи с чем на допрос не явился. У меня нет информации о том, что сотрудники с ним связывались иным способом. Сразу же его объявили в розыск в связи с неявкой [на допрос], а потом вынесли постановление о приводе, который также в ночное время не производится. Мы будем все это обжаловать», - заявил Кульчиев.

Он считает, что сам привод Чельдиева был произведен вопреки закону, так как активист не был уведомлен о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело и ему надо явиться к следователю. «Привод производится лишь по неявке без уважительной причины. По нашему мнению, объявление режима самоизоляции в Санкт-Петербурге является как минимум уважительной причиной неявки из города Санкт-Петербург [во Владикавказ] в течение одних суток», - сообщил адвокат.

Постановление о возбуждении уголовного дела по статье о применении насилия к представителю власти, по его словам, вынесено 19 апреля. «В материалах доследственной проверки в соответствии с УПК трое суток дается следователю для установления наличия или отсутствия состава преступления для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. По части 1 статьи 318 рапорт был зарегистрирован примерно в 22.00 мск 18 апреля, а уже в час ночи 19 апреля, спустя три часа, возбудили уголовное дело», - обратил внимание адвокат.

В МВД Северной Осетии корреспонденту «Кавказского узла» не смогли прокомментировать обвинения Вадима Чельдиева в применении насилия к их сотрудникам в связи с тем, что дело находится в ведении Следственного комитета региона.

В пресс-службе регионального управления СКР корреспонденту «Кавказского узла» сообщили лишь, что следственный орган на этом этапе не комментирует возбужденные в отношении активиста дела, как и последовавшие после протестной акции задержания на центральной площади Владикавказа.

Чельдиев повторно озвучил заявление о голодовке

Сегодня в ходе рассмотрения административного дела Вадима Чельдиева в Промышленном суде Владикавказа он повторил заявление о своей голодовке в знак протеста против ареста, сообщил также Батраз Кульчиев.

Ранее слова Чельдиева о том, что он начнет голодовку, Кульчиев, как писало издание «Основа», озвучил вечером 20 апреля. "Кавказский узел" не может подтвердить, действительно ли Чельдиев проводит голодовку.

Голодовка содержащегося под стражей обвиняемого должна проходить под контролем руководства колонии, прокурора по надзору и медработников, сообщил Управляющий партнер Адвокатского бюро «Плиев, Лепшаков и партнеры» Муса Плиев. «Администрация, начальник СИЗО должны выяснить причину голодовки, известить орган, в производстве которого находится уголовное дело, и обязательно известить прокурора, надзирающего за СИЗО», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» Муса Плиев.

По его словам, в случае голодовки обвиняемого помещают в отдельное помещение при наличии такой возможности в СИЗО. «Ежедневно должно проводиться медобследование, более того, если возникает необходимость принудительного кормления, должно быть письменное заключение врача, и эти принудительную меру не могут проводить сотрудники колонии, только медработник СИЗО», - рассказал Плиев.