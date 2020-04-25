Сотрудники силовых структур во время акции протеста. Владикавказ, 20 апреля 2020 г. Фото Эммы Марзоевой для "Кавказского узла"

25 апреля 2020, 07:20

Дело о стычках протестующих с силовиками во Владикавказе передано в Москву

Уголовное дело о стычках протестующих с силовиками, во время которых во Владикавказе 13 росгвардейцев и полицейских получили травмы, передано в центральный аппарат Следкома, сообщили "Кавказскому узлу" в республиканском управлении.

Как информировал "Кавказский узел", 20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе несколько сотен противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Глава региона на переговорах с протестующими заверил, что будет оказана помощь лишившимся дохода из-за ограничительных мер. 22 апреля управление Следкома по Северной Осетии сообщило о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ч.1 ст.318 УК РФ) и хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч.2 ст.213 УК РФ). По данным следствия, на стихийном митинге, на котором собралось около 2000 человек, травмы получили 13 сотрудников Росгвардии и МВД. 22 апреля власти сообщили, что пять силовиков, получившие травмы ног, остаются в больницах.

После завершения стихийной акции полиция Владикавказа заявила о 69 задержанных. 21 апреля суды вынесли решения об административных арестах 13 участников несанкционированного митинга в центре Владикавказа, признав их виновными в неповиновении требованиям сотрудников полиции и нарушении общественного порядка. Административное дело одного задержанного было прекращено. 22 апреля суд постановил арестовать еще пятерых участников митинга, троим назначены штрафы.  Также рассмотрены еще 23 административных дела -  участникам митинга были назначены аресты от трех до 15 суток.

Уголовное дело в связи с несанкционированным митингом во Владикавказе расследует центральный аппарат Следственного комитета России в Москве, сообщил 24 апреля пресс-секретарь Следственного управления по Северной Осетии корреспонденту "Кавказского узла". "У нас никаких сведений... о том, кого привлекают к уголовной ответственности, нет", - сказал он.

Задержанные трое суток назад участники митинга во Владикавказе не вышли на свободу, заявил 24 апреля один из активистов Арсен Бесолов.

"Изначально задержали 70 человек. Все они под административным арестом остаются. А многих параллельно и оштрафовали", - сказал он "Кавказскому узлу". По сведениям активиста, задержания продолжились и, по данным на 24 апреля, число задержанных достигло 150 человек. По его словам, защита задержанных намерена обжаловать их административные аресты, поскольку участники акции вину не признают.

Адвокаты задержанных, как и пресс-служба Верховного суда Северной Осетии, оказались недоступны для комментариев относительно ситуации с административными арестами и их обжалованием.

Общее число инфицированных COVID-19 в Северной Осетии к 24 апреля составляло 305 человек. 35 пациентов выздоровели, двое скончались. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Кавказский узел" также сообщал, что инициатор несанкционированного митинга Вадим Чельдиев, призывавший собраться на центральной площади Владикавказа, был задержан еще до начала акции. Его арестовали на два месяца по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Чельдиев находится в СИЗО Пятигорска. 21 апреля суд оштрафовал его за распространение не соответствующей действительности информации о коронавирусной эпидемии в Италии.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Спонтанный характер митинга во Владикавказе предопределил нулевой результат акции", "Идея о правительстве Калоева показала импульсивность митингующих во Владикавказе", "Жителей Северной Осетии возмутил упрек Калоева после акции протеста".

Автор: Рустам Джалилов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 апреля 2020, 10:02

25 апреля 2020, 09:23

25 апреля 2020, 08:27

  • Политологи в Ереване поспорили о причинах заявления Лаврова по карабахскому урегулированию

    Заявление Сергея Лаврова о возможности поэтапного урегулирования карабахского конфликта освобождения ряда районов вокруг Нагорного Карабаха стали частью политического торга, но не конкретным предложением, считают аналитики в Ереване. Поэтапный вариант не устраивает Ереван, а обсуждение деталей переговоров в публичной плоскости является показателем некоторого неблагополучия в армяно-российских отношениях, подчеркнул политолог Александр Искандарян. Заявление Лаврова связано с желанием России сохранить карт-бланш в урегулировании конфликта, считает политобозреватель Степан Сафарян. Слова министра прозвучали в день, когда должна была состояться видеоконференция глав МИД Армении и Азербайджана, отметила политобозреватель Наира Айрумян.

25 апреля 2020, 07:35

25 апреля 2020, 07:25

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи