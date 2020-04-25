Дело о стычках протестующих с силовиками во Владикавказе передано в Москву

25 апреля 2020, 07:20

Уголовное дело о стычках протестующих с силовиками, во время которых во Владикавказе 13 росгвардейцев и полицейских получили травмы, передано в центральный аппарат Следкома, сообщили "Кавказскому узлу" в республиканском управлении.

Как информировал "Кавказский узел", 20 апреля силовики разогнали с площади Свободы во Владикавказе несколько сотен противников режима самоизоляции, потребовавших отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. Глава региона на переговорах с протестующими заверил, что будет оказана помощь лишившимся дохода из-за ограничительных мер. 22 апреля управление Следкома по Северной Осетии сообщило о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ч.1 ст.318 УК РФ) и хулиганстве, связанном с сопротивлением представителю власти (ч.2 ст.213 УК РФ). По данным следствия, на стихийном митинге, на котором собралось около 2000 человек, травмы получили 13 сотрудников Росгвардии и МВД. 22 апреля власти сообщили, что пять силовиков, получившие травмы ног, остаются в больницах.

После завершения стихийной акции полиция Владикавказа заявила о 69 задержанных. 21 апреля суды вынесли решения об административных арестах 13 участников несанкционированного митинга в центре Владикавказа, признав их виновными в неповиновении требованиям сотрудников полиции и нарушении общественного порядка. Административное дело одного задержанного было прекращено. 22 апреля суд постановил арестовать еще пятерых участников митинга, троим назначены штрафы. Также рассмотрены еще 23 административных дела - участникам митинга были назначены аресты от трех до 15 суток.

Уголовное дело в связи с несанкционированным митингом во Владикавказе расследует центральный аппарат Следственного комитета России в Москве, сообщил 24 апреля пресс-секретарь Следственного управления по Северной Осетии корреспонденту "Кавказского узла". "У нас никаких сведений... о том, кого привлекают к уголовной ответственности, нет", - сказал он.

Задержанные трое суток назад участники митинга во Владикавказе не вышли на свободу, заявил 24 апреля один из активистов Арсен Бесолов.

"Изначально задержали 70 человек. Все они под административным арестом остаются. А многих параллельно и оштрафовали", - сказал он "Кавказскому узлу". По сведениям активиста, задержания продолжились и, по данным на 24 апреля, число задержанных достигло 150 человек. По его словам, защита задержанных намерена обжаловать их административные аресты, поскольку участники акции вину не признают.

Адвокаты задержанных, как и пресс-служба Верховного суда Северной Осетии, оказались недоступны для комментариев относительно ситуации с административными арестами и их обжалованием.

Общее число инфицированных COVID-19 в Северной Осетии к 24 апреля составляло 305 человек. 35 пациентов выздоровели, двое скончались. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Кавказский узел" также сообщал, что инициатор несанкционированного митинга Вадим Чельдиев, призывавший собраться на центральной площади Владикавказа, был задержан еще до начала акции. Его арестовали на два месяца по делу о применении насилия в отношении представителя власти. Чельдиев находится в СИЗО Пятигорска. 21 апреля суд оштрафовал его за распространение не соответствующей действительности информации о коронавирусной эпидемии в Италии.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".