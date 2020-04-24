Скорая помощь. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

24 апреля 2020, 10:07

Число заболевших COVID-19 в Северной Осетии выросло до 305

30 новых случаев заражения коронавирусом выявлены за сутки в Северной Осетии, и число инфицированных достигло 305.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля в Северной Осетии общее число зараженных составляло 275 человек.

К сегодняшнему утру в Северной Осетии зарегистрированы еще 30 заболевших, и общее число зараженных коронавирусом в республике составило 305. "207 человек находятся на амбулаторном лечении. 61 человек проходит лечение в медицинских учреждениях республики. 35 человек выздоровели", - говорится в сообщении на странице Роспотребнадзора Северной Осетии в Instagram.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Напомним, власти Северной Осетии продлили нерабочие дни до 30 апреля. Местным жителям из группы риска запрещено выходить из дома, закрыты детские и спортивные площадки, общественные строения во дворах. Работа общественного транспорта в республике приостановлена. Жителям Северной Осетии за нарушение режима самоизоляции грозит до 30 тысяч рублей штрафа, при повторном нарушении - до 50 тысяч рублей. Информация о штрафах за нарушение карантина приведена в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Два пациента с коронавирусом умерли в СКФО за сутки", "26 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Северной Осетии", "Верующие Северной Осетии отнеслись с пониманием к карантину в храмах".

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