Количество пациентов с COVID-2019 в Северной Осетии увеличилось до 275

23 апреля 2020, 11:15

За сутки в Северной Осетии выявлено 33 пациента с коронавирусом, общее число зараженных достигло 275, сообщил региональный Роспотребнадзор.

Как сообщал «Кавказский узел», первые случаи заражения коронавирусом в Северной Осетии были подтверждены 1 апреля. Число пациентов с COVID-2019 в республике 22 апреля достигло 242, в тяжелом состоянии находились 13.

Власти Северной Осетии продлили нерабочие дни до 30 апреля. Местным жителям из группы риска запрещено выходить из дома, закрыты детские и спортивные площадки, общественные строения во дворах. Работа общественного транспорта в республике приостановлена, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Жителям Северной Осетии за нарушение режима самоизоляции грозит до 30 тысяч рублей штрафа, при повторном нарушении – до 50 тысяч рублей. Информация о штрафах за нарушение карантина приведена в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

За минувшие сутки в Северной Осетии зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом. «На 08.00 23 апреля 2020 года в Республике Северная Осетия-Алания зарегистрировано 275 случаев (+33 за сутки) заражения новой коронавирусной инфекцией. 179 человек находятся на амбулаторном лечении, 71 человек проходят лечение в больнице», – сказано в сообщении, опубликованном 23 апреля на странице Управления Роспотребнадзора по Северной Осетии в Instagram.

Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1132 жителя республики. Сняты с медицинского наблюдения 2100 пациентов, 23 выздоровели, двое скончались, сказано в публикации.

Ранее во Владикавказе силовики разогнали стихийную акцию протеста против режима самоизоляции. Ее участники требовали отставки правительства, парламента и главы Северной Осетии. После завершения акции полиция сообщила о 69 задержанных.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа размещены на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".