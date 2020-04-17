Жильцы многоэтажки в Гагре потребовали проверить их на коронавирус

17 апреля 2020, 15:45

Власти обеспечили поставку продуктов и лекарств жителям изолированного на строгий карантин девятиэтажного дома в Гагре, заявили в горадминистрации. Жильцы потребовали провести тесты на коронавирус и ослабить условия карантина для тех, у которого заболевание не подтвердится.

Как информировал "Кавказский узел", жильцы девятиэтажного дома в Гагре, изолированные в своих квартирах после диагностирования коронавируса у их соседей, были лишены возможности ходить на работу, ездить на дачу и вообще покидать дом. Срока окончания карантина не называют, указали жильцы

7 апреля в Абхазии был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Пациент, житель Гагры, приехал в Абхазию из Москвы. Многоэтажка, в которой проживает госпитализированный, была заблокирована милицией. Коронавирус был диагностирован у его супруги и пожилого человека, который общался с первыми двумя зараженными.

Власти отчитались о поставках продуктов и лекарств жителям изолированного дома

Строгая изоляция многоквартирного дома на улице Абазгаа, в котором проживают трое больных коронавирусом, продолжается девять дней, сообщил и.о. главы администрации Гагрского района Владимир Джения. По его словам, дом круглосуточно охраняется сотрудниками милиции, кроме того он обнесен специальной сигнальной лентой, за которую запрещено заходить жильцам дома и волонтерам. Жильцам разрешено прогуливаться вдоль дома и подъездов, уточнил чиновник.

Джения также отметил, что неделю жители требовали снять карантин и разрешить им выход в магазин и аптеку, сейчас «удалось найти общий язык». «Мы не смогли сразу сориентироваться, отладить с ними отношения. Люди действительно были в отчаянье, требовали отменить карантин. Мы организовали волонтеров, поставляем им свежий хлеб, лекарства и продукты, реагируем не на все запросы, честно говоря, только на товары первой необходимости", - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Джения.

Свежий хлеб жильцам дома поставляют через день, мусорная машина приезжает по такому же графику, добавил Джения.

"Предприниматели им постоянно помогают продуктами, туалетной бумагой. Предприниматель, который захотел остаться неизвестным, привез целый багажник продуктов, выгрузил и уехал. Мы разово оказали помощь продуктами первой необходимости", - пояснил чиновник, добавив, что родственники и волонтеры по нескольку раз в день выполняют мелкие поручения жильцов дома.

"Там есть больные, есть с грудными детьми. Мы постоянно с ними на связи, сейчас ситуация контролируемая. Им медпомощь оказывается по требованию, они звонят на горячую линию, врачи и волонтеры постоянно находятся на месте, если какие-то требования есть, быстро связываемся с СЭС и нашей больницей", - рассказал Джения.

По его словам до сих пор никаких жалоб на здоровье у жителей многоэтажки не было.

В Абхазии с 28 марта действует режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса. Ранее, 25 марта, власти Абхазии запретили массовые мероприятия, закрыли рынки и заведения общепита и до 1 мая ограничили въезд туристов. Из-за коронавируса сокращено количество выпускных экзаменов в школах, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Режим ЧС вынудил владельцев торговых точек в Абхазии свернуть торговлю, а собственники гостиниц отменили брони.

Врач оценил состояние заболевших коронавирусом жителей многоэтажки как удовлетворительное

Состояние здоровья 95-летней женщины, у который был выявлен коронавирус, после чего она отказалась от госпитализации в Гудаутскую районную больницу, стабильно удовлетворительное, сообщил главный врач Гагрской ЦРБ Вячеслав Аргун. По его словам, пациентка находится в полной изоляции, ежедневно врачи контролируют ее жизненные показатели. Двое заболевших, которые находятся на лечении в Гудаутской райбольнице, также находятся в удовлетворительном состоянии, уточнил Аргун.

"Сотрудники нашей больницы работают на границе, проверяют въезжающих на посту Бзыбь, помогают в Гудаутской ЦРБ. У нас в больнице больше 30 пациентов сейчас лечатся с разными другими заболеваниями, еще и вызовы по скорой (помощи). Работы много", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Аргун.

Главврач также уточнил, что тесты на коронавирус у жителей изолированного дома не брали. Решение об их проведении будут принимать специалисты СЭС ближе к окончанию карантина, заключил Аргун.

Жильцы изолированной многоэтажки остались без средств к существованию

Жительница дома Тамара из-за карантина не может обрабатывать свой сад и огород на даче. Из-за этого она опасается, что ее семья останется без припасов на зиму. "Мы просим провести нам тесты, чтобы знать есть ли среди нас зараженные. И те, у кого коронавирус будет выявлен, пусть сидят на карантине. Мне нужно работать в огороде, сейчас у нас самая страда. У меня несколько семей - дочерей и двух сыновей - питаются продукцией с огорода и сада. С заработками в Абхазии совсем плохо, а дети не хотят работать на земле", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Тамара.

По ее словам, высаживать рассаду дома невозможно, так как для этого нет места. "Мы сидим, как в тюрьме, и никто не может ответить на вопрос, когда это закончиться. Мне нужно много ходить, мужу тоже, у нас сердечно-сосудистые заболевания, сидим все время, давление скачет, может быть еще от нервов. Выйдешь к подъезду, а там уже кто-то стоит, гуляет. Нам нельзя вместе собираться", - пожаловалась жительница многоэтажки.

Другая жительница дома Оксана сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что у ее соседей сдают нервы, поскольку никто не привык сидеть дома, а отсутствие заработка приводит людей в отчаяние.

"Помощь, конечно, оказывают, но не бесплатно же нам все покупают. Мы свои деньги даем волонтерам, если что-то надо под заказ. У меня деньги закончились, а пойти на работу я не могу. Помогают родственники, но у меня трое детей, мужа нет, и квартиру я снимаю. Мы сейчас понимаем, что никакой помощи от государства нам не будет", - пояснила Оксана.

Она добавила, что пока хозяева квартиры не требуют арендной платы, необходимые продукты ей передали в виде гуманитарной помощи, но после завершения карантина ей будет не на что покупать продукты для детей.

"Мы понимаем, что везде в мире такая ситуация, но везде обещаны какие-то меры поддержки, нам же помогают такие же граждане как мы сами. Я продавец в магазине, и мне сказали, что даже после завершения карантина я не смогу выйти на работу, потому что наш дом будет в режиме самоизоляции и под наблюдение врачей", - заключила Оксана.

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина приводится в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.