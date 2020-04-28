Седьмой пациент с коронавирусом скончался в Чечне

28 апреля 2020, 12:21

Число умерших от коронавируса в Чечне достигло семи на 447 случаев инфицирования COVID-19.

Как писал "Кавказский узел", к 27 апреля число зараженных в Чечне выросло до 429, шесть пациентов скончались.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России.

За сутки число зараженных в Чечне выросло на 18, говорится в публикации на сайте Роспотребнадзора от 11.00 мск 28 апреля.

По данным на 10.50 мск, всего в Чечне зафиксированы 447 случаев инфицирования коронавирусом. При этом выздоровели 79 человек. Число умерших достигло семи, указано на правительственном сайте "Стопкоронавирус".

К вечеру 27 апреля под медицинским наблюдением находились 2152 жителя Чечни, вернувшихся в республику из-за границы и других регионов России, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Чечни. По данным республиканского оперативного штаба, общее число находящихся на карантине и самоизоляции жителей Чечни составляет на сегодняшний день 16202 человека. "Это лица, прибывшие из регионов с неблагополучной эпидемиологическое ситуацией и члены их семей. За истекший период с карантина снято 23 992 человека", - проинформировали корреспондента "Кавказского узла" в оперативном штабе.

Жители Чечни рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что опасаются обращаться к врачам с симптомами ОРВИ. "Если честно, то я боюсь сегодня обращаться к медикам. Потому что любая простуда, насморк, повышенная температура у них в первую очередь ассоциируется с этим коронавирусом. У моей сестры на днях ребенок начал поносить, поднялась температура, отмечались судороги. Вызвали скорую. Им заявили, что это, возможно, коронавирус, повезли в больницу - все родные в панике. Хорошо, что нашелся хороший детский врач, осмотрел, сказал, что все нормально, просто у ребенка режутся зубки, и никакой госпитализации не нужно", - сообщила местная жительница Мадина.

"Сейчас чуть грипп, ОРВИ, простуда, повышенная температура – сразу подозревают коронавирус. У нас сосед попал в больницу с температурой и кашлем, так сразу его семью посадили на карантин. Приехали, наклеили на ворота листок с указанием «карантин», запретили выходить из дома. Теперь же говорят, что вроде у него пневмония. Понятно, что в связи с этой эпидемией врачи проявляют максимум осторожности и делают все, чтобы не допустить распространения болезни. Но неподтвержденные диагнозы создают серьезные проблемы целым семьям. Об этом тоже следует думать", - отметил грозненец Асланбек.

Напомним, что в Чечне действует запрет на все массовые мероприятия, приостановлена работа ресторанов, кинотеатров, торговых точек, прием в пансионаты, санатории, детские лагеря, а также в туробъекты на курортах. Въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С 13 апреля власти республики полностью закрыли границы республики и ввели дополнительные ограничения для населения. Жители республики теперь имеют право покидать свои дома не более трех раз в неделю для приобретения продуктов питания и лекарств при наличии специального пропуска, который выдается только на одного члена семьи, сроком на два часа. 27 апреля глава республики Рамзан Кадыров анонсировал поэтапную отмену ограничений; первыми в Чечне могут быть открыты маленькие магазины, техстанции и заправки с небольшим количеством сотрудников.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина". На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России.