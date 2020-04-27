Ингушетия осталась первой по числу смертей от коронавируса в СКФО

27 апреля 2020, 15:12

Число умерших пациентов с коронавирусом в Северо-Кавказском федеральном округе выросло до 46. На Ингушетию приходятся 37% летальных исходов.

Как писал "Кавказский узел", с 21 апреля по числу умерших от коронавируса в СКФО лидирует Ингушетия, 26 апреля там скончались 15 пациентов.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и мерах по борьбе с ним рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным республиканского оперативного штаба, 26 апреля в Ингушетии скончались еще двое зараженных коронавирусной инфекцией, общее число умерших выросло до 17. За минувшие сутки умер и житель Ставрополья, теперь в этом регионе зафиксированы семь смертей от коронавируса, сообщил сегодня губернатор Владимир Владимиров.

По данным на 10.50 мск 27 апреля, в других регионах число умерших с диагнозом "коронавирус" осталось прежним. В Дагестане их 11, в Чечне - шесть, в Северной Осетии и Карачаево-Черкесии - по два, в Кабардино-Балкарии - один. Таким образом, общее число умерших после заражения COVID-19 в СКФО достигло 46.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусом в СКФО выросло за сутки на 454 и достигло сегодня 3646 человек. По абсолютному числу зараженных за все время и за минувшие сутки лидирует Дагестан, однако по числу зараженных на 100 тысяч населения лидером остается Ингушетия, одна из самых малонаселенных республик региона.

К 1 января 2020 года в Дагестане проживали 3,11 млн человек, в Ставропольском крае - 2,8 млн, в Чечне - 1,478 млн человек. В остальных регионах СКФО население не превышало миллиона человек: в Кабардино-Балкарии - 868 тысяч человек, в Северной Осетии - 697 тысяч, в Карачаево-Черкесии - 465 тысяч, а в Ингушетии - 507 тысяч жителей, следует из данных, опубликованных на сайте Росстата.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в материале "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".