Седьмой пациент с коронавирусом скончался на Ставрополье

27 апреля 2020, 09:49

Общее число инфицированных коронавирусом в Ставропольском крае за сутки выросло до 453. Состояние 21 пациента оценивается как тяжелое, еще один больной умер, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Как писал "Кавказский узел", к 26 апреля количество зараженных коронавирусом в Ставропольском крае выросло до 421. Состояние 18 человек оценивалось как тяжелое, шестеро инфицированных скончались.

По данным на 26 апреля, по числу умерших от коронавируса в СКФО лидирует Ингушетия, там скончалось 15 пациентов. Общее число умерших от коронавируса на Северном Кавказе к этому дню составило 43. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Умер еще один человек с подтвержденным диагнозом", - написал сегодня губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram. Это уже седьмая смерть в крае, отметил он.

По его словам, за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена ещё у 32 человек, общее число зараженных достигло 453, 45 из них - дети. "В тяжелом состоянии находятся 21 пациент. В состоянии средней степени тяжести остаются 123 человека. Выздоровело 73 пациента", - сообщил глава региона.

Владимиров отметил, что за весь период зараженные коронавирусом выявлены почти во все районах Ставропольского края, случаи инфицирования не зафиксированы только в Апанасенковском и Труновском районах.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".