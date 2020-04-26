36 новых случаев заражения коронавирусом выявлены на Ставрополье

26 апреля 2020, 12:03

Общее число инфицированных коронавирусом в Ставропольском крае выросло до 421. Состояние 18 человек оценивается как тяжелое, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на 25 апреля в Ставропольском крае было зафиксировано 385 заражений, пять человек умерли. В тот же день стало известно, что скончался заболевший коронавирусом врач.

"На сегодня коронавирусная инфекция выявлена еще у 36 человек. Таким образом, за все время в Ставропольском крае зарегистрирован 421 случай заболевания. В том числе - у 42 детей. В тяжелом состоянии - 18 человек. В состоянии средней степени тяжести находятся 62. Выздоровели 73 пациента. К сожалению, шестеро скончались", - написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

По его данным, "список территорий, где не были зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, сокращается". "Сейчас это только Апанасенковский и Труновский районы, город Лермонтов", - сказано в сообщении.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".