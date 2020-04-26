26 апреля 2020, 08:08

Врач умер от коронавируса на Ставрополье

Медработник, страдавший хроническим заболеванием, скончался после заражения коронавирусной инфекцией от пациентов в больнице Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на 25 апреля, в Ставропольском крае было зафиксировано 385 заражений, пять человек умерли. 

На главной странице  "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"К сожалению, мы продолжаем нести потери в борьбе с коронавирусом. В нашем крае зафиксирована первая смерть медработника, который оказывал помощь заболевшим", - сообщил 25 апреля на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Врач работал с пациентами с инфицированными коронавирусом и в результате заразился сам, сообщила со ссылкой на Минздрав Ставропольского края "Российская газета". Заражение коронавирусом "вызвало тяжелое течение сопутствующей хронической патологии и смерть", - приводит сообщение ведомства издание.

На сайте Министерства здравоохранения Ставропольского края нет информации о смерти врача по состоянию на 8.00 мск сегодня.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

"Кавказский узел" также писал, что  первым зараженным в Ставропольском крае стала главный инфекционист региона Ирина Санникова. Как минимум еще один зараженный - общавшийся с ней человек. Жители Ставрополья потребовали наказать врача, которая после возвращения из-за рубежа пренебрегла режимом самоизоляции. Санникову уволили, на нее заведено уголовное дело.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Рамадан в Дагестане проходит на фоне ограничений посещения мечетей", "Число инфицированных в Ингушетии превысило 500 человек", "Муфтият Чечни рекомендовал совершать намазы в кругу семьи".

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