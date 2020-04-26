Врач умер от коронавируса на Ставрополье

26 апреля 2020, 08:08

Медработник, страдавший хроническим заболеванием, скончался после заражения коронавирусной инфекцией от пациентов в больнице Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", по состоянию на 25 апреля, в Ставропольском крае было зафиксировано 385 заражений, пять человек умерли.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"К сожалению, мы продолжаем нести потери в борьбе с коронавирусом. В нашем крае зафиксирована первая смерть медработника, который оказывал помощь заболевшим", - сообщил 25 апреля на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Врач работал с пациентами с инфицированными коронавирусом и в результате заразился сам, сообщила со ссылкой на Минздрав Ставропольского края "Российская газета". Заражение коронавирусом "вызвало тяжелое течение сопутствующей хронической патологии и смерть", - приводит сообщение ведомства издание.

На сайте Министерства здравоохранения Ставропольского края нет информации о смерти врача по состоянию на 8.00 мск сегодня.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в материале "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".