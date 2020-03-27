Число пациентов с подозрением на коронавирус в Карачаево-Черкесии достигло 10

27 марта 2020, 15:14

В Карачаево-Черкесии нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Под наблюдением врачей в инфекционной больнице лежат 10 человек, 145 находятся в самоизоляции.

Как информировал "Кавказский узел", к 24 марта в Карачаево-Черкесии в инфекционную больницу были госпитализированы пять человек с подозрением на коронавирус. Еще 53 человека находились в самоизоляции под контролем врачей.

К 19 марта все регионы ЮФО и СКФО ввели режим повышенной готовности, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".



В Карачаево-Черкесии зараженных коронавирусной инфекцией не выявлено, но значительно увеличилось число людей на карантине, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь республиканского управления Роспотребнадзора Елена Покровская. "Это связано с тем, что люди возвращаются из-за границы. Информацию мы получаем как от самих прибывающих, так и из таможенных пунктов", - пояснила Покровская.

В инфекционном стационаре находятся 10 человек, сообщила она "Под медицинским наблюдением на дому находятся 145 человек, прибывших из-за рубежа или состоявших в контакте с лицами, прибывшими из эпидемиологически неблагополучных территорий и имеющих хоть незначительные признаки респираторной инфекции, а также находившиеся в контакте с больным СОVID-19", - уточнила представитель Роспотребнадзора. По словам Покровской, 14-дневный режим самоизоляции установлен для всех, кто въезжает на территорию России.

Среди самоизолировавшихся есть студенты, которые контактировали с главным инфекционистом Ставропольского края Ириной Санниковой, отметила Елена Покровская. Она не уточнила, сколько таких студентов.

Коронавирус у Ирины Санниковой был подтвержден 19 марта, она стала первой заразившейся в регионе. Второй случай зафиксировали у человека из ее окружения. Жители Ставрополья потребовали наказать Санникову, которая после возвращения из-за рубежа пренебрегла режимом самоизоляции. Врач уволена, на нее заведено уголовное дело.

Исследования на коронавирус проводятся в лаборатории федерального бюджетного учреждения "Центр гигиены и эпидемиологии в КЧР". "Уже обследованы 220 человек. Все результаты тестирования отрицательные. Лабораторные исследования проводятся на тест-системах российского производства за счет федерального бюджета. Центр гигиены и эпидемиологии в КЧР обеспечен тест-системами в необходимом количестве", - констатировала пресс-секретарь республиканского управления Роспотребнадзора.

По ее словам, четырем частным лабораториям в республике даны разрешения на проведение анализов на коронавирус. "Они обязаны информировать нас о проведении исследований. В случае, если исследования подтвердят наличие коронавируса, то они сразу будут направлены в Москву", - добавила Покровская.

По ее словам, лабораторному тестированию на наличие инфекции подлежат все вернувшиеся из заграничных поездок. "Это предусмотрено постановлением главного государственного санитарного врача России. Согласно постановлению, тестирование здоровых граждан, находящихся в режиме самоизоляции, проводится на десятый день после прибытия в нашу страну. Такое решение принято, поскольку тестирование по прибытии в аэропорту может быть малоэффективным и малоинформативным", - добавила собеседница.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана "Кавказским узлом в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

У всех поступивших в республиканскую инфекционную больницу с подозрением на коронавирус результаты анализов отрицательные, сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница медучреждения. "Ни у одного госпитализированного этот диагноз не подтвердился. Кто именно лежит в больнице, я сказать не могу", - добавила она.

Местные жители могут пройти тест на коронавирус в частной лаборатории

Чтобы сдать анализ в Центре гигиены и эпидемиологии, нужно сначала обратиться в больницу, указала сотрудница центра. "В лечебном учреждении у вас возьмут анализ и отправят сюда. В частном порядке мы не принимаем", - подчеркнула она.

Анализы на наличие коронавирусной инфекции проводятся в частной лаборатории "Хеликс", сказала корреспонденту "Кавказского узла" работник лаборатории. "Стоимость 900 рублей. Нужно сдать мазок из зева. Предварительная запись по горячей линии. Результаты покажут, есть на день сдачи анализа у пациента коронавирусная инфекция или нет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" шесть раз в сутки обновляет карту с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".