Условия в приграничном лагере в Дагестане дали повод для жалоб

29 мая 2020, 00:46

Вторая группа азербайджанцев, которые не могли выехать из Дагестана после закрытия границы из-за пандемии коронавируса, отправилась на родину. В палаточном лагере, где вынуждены находиться ожидающие отправки домой граждане Азербайджана, не хватает мест, жарко, невозможно принять душ и плохо кормят, рассказали постояльцы.

Как писал "Кавказский узел", 3 мая стало известно, что в Дербенте и Дербентском районе Дагестана находятся около 600 граждан Азербайджана, которые приехали из других регионов России, чтобы пересечь границу, закрытую из-за коронавируса. К 26 мая их число достигло примерно 900. Дагестанские чиновники и спонсоры взяли на себя расходы по их расселению в гостиницы и санатории до момента открытия границы. Первая группа азербайджанцев покинула Дагестан 18 мая. Ожидающие открытия границы граждане Азербайджана рассказали, что им приходится жить в стесненных условиях.

Власти Азербайджана оставили в силе до 31 мая ограничение на пересечение границы. При этом в исключительных случаях могут быть открыты наземные переходы для возвращающихся на родину граждан Азербайджана и покидающих страну иностранцев - по взаимному согласию соответствующих структур соседних государств, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе на основании данных Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса.

Вторая группа из более чем ста граждан Азербайджана отправлена на родину 26 мая, сообщила пресс-служба администрации Дербентского района на своей официальной странице в Instagram.

"Вернуться домой смог 131 человек. В составленном списке второй группы было 104 человека. Но нам удалось добиться включения еще 27 человек, которые находились непосредственно у границы, но не могли ее пересечь. В итоге их пропустили вместе со второй группой", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" общественный деятель по делам азербайджанцев в Дербенте Гани Панаев. Всего, по его словам, в Дагестане остаются ожидать открытия госграницы чуть более 600 человек.

Во вторую группу вошли граждане Азербайджана, которые были расселены в гостиницах, рассказал Панаев. "Из палаточного лагеря смогло уехать очень мало людей. Хотя мы считаем, что в первую очередь нужно было отправлять именно тех, кто живет в палатках, потому что люди в гостиницах и на турбазах находятся в лучших условиях. Мы составили список из 84 человек, в котором находились женщины с детьми, те, кто имеет хронические проблемы со здоровьем, инвалиды. Но они по-прежнему остаются в палаточном лагере", - отметил он.

Когда откроется граница, пока точно не известно, отметил он. "Дату никто не озвучивал, но, по некоторым данным, все может растянуться до 15 июня", - отметил он.

За последние сутки в Азербайджане зафиксирован 191 новый случай инфицирования COVID-19, такой суточный прирост зараженных стал рекордным за весь период пандемии в стране. Общее число зараженных достигло 4759, излечились 3022 человека, число жертв коронавируса в стране достигло 56. По данным на 28 мая, в Дагестане зарегистрировано 4579 случаев заражения, 151 пациент скончался, 4402 выздоровели. На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

27 мая пункт временного размещения азербайджанцев посетил заместитель главы МЧС России Павел Барышев, находившийся в республике с рабочим визитом. Он побеседовал с иностранными гражданами, ознакомился с условиями их проживания в лагере, сообщила администрация Дербентского района на своей странице в Instagram. Барышев обещал создать дополнительные условия для нахождения граждан Азербайджана и увеличить количество палаток, отмечается в сообщении.

Палаточный городок для азербайджанцев МЧС рассчитан на 210 мест.

"Пункт временного размещения и питания оснащен двумя полевыми кухнями, водовозом с питьевой и технической водой. Кроме того, действует пожарный пост и пункт оказания медицинской помощи на базе Дербентского района", - сообщило 27 мая главное управление МЧС по Дагестану на своем сайте.

В местности, где разбит временный лагерь, установилась жара, и находиться днем в палатках из-за духоты невозможно, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" размещенные в нем азербайджанцы. "Мы здесь находимся больше месяца, из них две неделе живем в палатках... Тяжело все это переносить. Все хотят вернуться домой, но нас не пускают. МЧС нас обеспечивает, но все равно жить здесь в жару невозможно, неудобно", – сказал житель Баку Роял.

По его словам, среди ожидающих открытия границы есть и те, кто страдает хроническими заболеваниями. "Мне нельзя находиться на солнце. Но мы все вынуждены жить в полевых условиях", – сказал он.

Азербайджанец Эльдар рассказал, что вынужден был отправиться домой, так как в Москве он остался без работы. "Жил на съемной квартире. Первый месяц хозяин квартиры еще помогал нам, но потом попросил освободить жилье. Мы выехали, чтобы вернуться к себе домой, но в итоге застряли здесь", - пожаловался он. По его словам, возможность принять душ в лагере есть только один раз в неделю. "Для нас много что делают, мы за это благодарны. Но в палатках сейчас очень жарко... Единственная наша цель – попасть на родину", – сказал Эльдар.

Житель Азербайджана Аликбер также остался без работы в Москве и поехал домой, но вынужден ждать открытия границы в Дагестане больше месяца. "Здесь очень тяжело. Особенно тем, у кого есть какие-то болезни", – сказал он.

Граждане Азербайджана, которые были расселены в гостинце "Апельсин" на въезде в Дербент, самостоятельно оплачивали жилье и покупали себе продукты питания, но у многих уже не осталось средств, рассказал один из постояльцев Рауф.

"Попасть в Азербайджан прямо из Москвы не получалось, поэтому я решил поехать через Дагестан. Но уже как 40 дней не могу пересечь границу. Нам постоянно обещают, что разрешат въезд через три-четыре дня. Но потом опять переносят, и так уже несколько раз. У многих уже заканчиваются деньги, и они не могут купить себе еду. Говорят, что в первую очередь перейдут границу те, кто старше 50 лет. Но здесь в основном те, кто выезжал в Москву на заработки, а это молодежь", – пояснил он.

Житель села Ашагы Ойсузлу Товузского района Азербайджана Асим Тагиев рассказал корреспонденту "кавказского узла", что работал на стройке в Грозном. "В связи с пандемией решил вернуться на родину. С 9 мая я здесь, близ поселка Куллар. Мы фактически оказались на улице. Сначала соорудили палатки из целлофана. Но, потом приехали сотрудники МЧС, они установили сборные палатки... Днем тут невыносимо жарко, убили уже четырех змей, подползавших к палаткам. Нас кормят перловкой, гречкой. Честно говоря, пища невкусная, и ее едят те, у кого вообще денег не осталось. Иногда местные жители привозят еду, предметы первой необходимости. Люди неделями не могут искупаться", - рассказал Тагиев.

По его словам, женщин, детей, пожилых и больных уже пропустили в Азербайджан. "Сейчас в основном здесь живут мужчины. Остались жены, которые не захотели оставлять мужей. Я знаю по крайней мере четыре такие молодые семьи, они живут в своих автомобилях или просто остаются на улице. Часть людей нашли приют в автомойках, недостроенных зданиях", - сказал Тагиев.

По его словам, мест в палатках хватило не всем. "Некоторые спят по очереди. Те, кто бодрствует ночью, согреваются вокруг костров", - сказал Тагиев. Он отметил, что в районе Куллара остаются порядка 400-500 человек.

"Нам ничего определенного не говорят... Процесс перехода сдвинулся с мертвой точки после телефонных переговоров президентов Азербайджана и России. Часть людей пропустили. Но надо ускорить процесс. Ситуация тяжелая. Непонятны критерии пропуска людей. Вместе с женщинами и детьми пропустили и молодых людей. Хотя среди нас есть люди, которые не могут поехать на поминки своих родных", - сказал Тагиев.

В гостинице "Апельсин" было размещено 62 человека, но 27 из них попали в первую группу тех, кому разрешили перейти границу, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница заведения. Номер стоит от 800 до 1500 рублей, но администрация пошла на уступки и снизила стоимость до ста рублей, рассказала она. "Мы сейчас работаем в убыток. Эта символическая цена, но хоть так мы можем покрыть счета за коммунальные услуги и платить горничным. Но есть и те, кто не в состоянии платить даже такие деньги. У нас жила семья из пяти человек, им нечем было платить. С ними были маленькие дети, поэтому им позволили уехать, когда переправляли первую группу", - пояснила сотрудница гостиницы. По ее словам, только один раз они получили от властей набор продуктов, куда входили консервы, мешок макарон, сахар, масло. "Но этого надолго не хватило, потому что надо кормить 65 человек. Иногда помогают люди. Так, четыре дня проживания всех постояльцев оплатил дагестанец, который живет в Москве", - рассказала она.

Проживающий в Нижнем Новгороде гражданин Азербайджана Энвер Гасанов рассказал, что занимается перевозками пассажиров на своем микроавтобусе и несколько дней назад побывал на российско-азербайджанской границе. "В обычное время мы перевозим пассажиров в Дагестан. После того как два месяца назад Азербайджан и Россия закрыли границу, перевозки сократились, а в последние недели их стало еще меньше. Сейчас мы перевозим тела умерших в России азербайджанцев. Четыре дня назад мы были на границе с коллегами, привезли семь тел", – рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". Чтобы переправить их на азербайджанскую сторону, пришлось ожидать 12 часов, сказал Гасанов. По его словам, российская сторона утверждала, что не пропускает Азербайджан, а там говорили, что российская сторона не пропускает.

Он рассказал, что сам провел на границе три дня. "Ситуация тяжелая. Граждане Азербайджана собрались в Магеррамкентском районе. Я жил в автомобиле. Людей поместили в палатки, некоторые оставались прямо на улице. Палатки установило МЧС России. Днем там очень жарко, еду дают низкого качества. Люди неделями не имеют возможности искупаться", – сказал Гасанов. Азербайджанцам помогают местные жители, которые привозят продукты, одежду, отметил он.

По словам Гасанова, сейчас он находится в Нижнем Новгороде, но через два дня вновь поедет к границе. "В азербайджанской семье в Кировской области случилось горе – есть умерший, надо забрать его тело и поехать к границе. Надеюсь, к этому времени ситуация будет разрешена", – сказал он.

Президенты России и Азербайджана обсудили ситуацию в приграничных районах Дагестана 18 мая.

Ограничения на переход границы связаны необходимостью подготовки инфраструктуры для приема граждан на карантин, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член комитета парламента Азербайджана по правам человека, глава партии "Великое созидание" Фазиль Мустафа. "Сейчас граждане Азербайджана возвращаются не только сухопутным путем, но и вывозными чартерными авиарейсами. Необходимо размещать всех на карантин, чтобы избежать возможного распространения вируса. По мере освобождения мест на карантин принимаются новые граждане", - отметил он.

27 мая вывозным рейсом авиакомпании AZAL из Москвы вернулись 175 граждан Азербайджана, сообщил "Спутник Азербайджан".

"Думаю, надо ускорить переход граждан и для их размещения, если понадобится, развернуть палаточные лагеря... На ближайшем заседании парламента мы вновь поднимем данный вопрос перед исполнительной властью", - сказал Мустафа.