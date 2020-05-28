Азербайджан поставил рекорд по суточному приросту зараженных COVID-19

28 мая 2020, 19:56

В Азербайджане зафиксирован 191 новый случай инфицирования COVID-19. Такой суточный прирост зараженных стал рекордным за весь период пандемии в стране.

Как информировал "Кавказский узел", к вечеру 27 мая общее количество инфицированных коронавирусом в Азербайджане достигло 4 568, 54 человека скончались. За период пандемии излечились 2 897 пациентов.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, 1 мая власти объявили о продлении большинства ограничений до 31 мая, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и регионах юга России.

За последние сутки в Азербайджане зарегистрирован 191 новый случай инфицирования COVID-19, общее число зараженных достигло 4759, сообщил сегодня оперативный штаб при правительстве страны.

Вторые сутки подряд в Азербайджане фиксируется рекордный прирост зараженных. 27 мая сообщалось об инфицировании 165 человек. До этого самый большой суточный прирост, 158 случаев, был отмечен 16 мая, передает корреспондент "Кавказского узла".

По данным оперштаба, за период пандемии в Азербайджане от коронавируса излечились 3022 человека, 125 за последние сутки. 1681 пациент находятся на лечении в больницах специального режима, состояние 53 из них оценивается как тяжелое, 62 – средней тяжести, остальных – стабильное. Для выявления коронавирусной инфекции проведено 284 669 тестов.

Также оперштаб подтвердил смерть двух пациентов с COVID-19, 1954 и 1956 г.р. Таким образом, общее число жертв коронавируса в стране достигло 56.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".