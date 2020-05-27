Медицинские работники в защитных костюмах. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

27 мая 2020, 17:13

Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 4500

168 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано за последние сутки в Азербайджане, два человека умерли. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 4568, а число смертей достигло 54.

Как писал "Кавказский узел", на 26 мая в Азербайджане были подтверждены 4403 случая заражения коронавирусом, в том числе 132 новых, а число умерших достигло 52. 

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, 1 мая власти объявили о продлении большинства ограничений до 31 мая, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и регионах юга России. 

При 168 новых случаях заражения коронавирусом в Азербайджане за последние сутки выздоровели и выписаны из больниц 78 пациентов. При этом скончались двое больных с COVID-19, 1949 и 1957 годов рождения, сообщил сегодня оперативный штаб при кабинете министров страны.

С начала пандемии в стране зарегистрированы 4568 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 2897 человек выздоровели, 54 – скончались. 1617 пациентов находятся на лечении в медучреждениях специального режима. Состояние 49 из них оценивается как тяжелое, 63 – средней тяжести, остальных – стабильное.

Всего в стране было проведено 280 663 тестовых исследований с целью выявления инфицирования COVID-19, сообщил оперштаб.

Отметим, что сегодняшний показатель прироста зараженных является антирекордом за сутки в Азербайджане. Ранее самый большой прирост за сутки – 158 случаев – был отмечен 16 мая.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Армения осталась лидером по числу случаев COVID-19 на Южном Кавказе", "Около 900 граждан Азербайджана ожидают перехода границы в Дагестане", "Пандемия коронавируса не удержала жителей Баку от посещения кладбищ в Ураза-байрам".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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