Машина скорой помощи. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

26 мая 2020, 20:38

Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане выросло до 4403

За последние сутки в Азербайджане зафиксированы 132 новых случая заражения COVID-19, один пациент скончался, 78 человек выписаны из больниц.

Как писал "Кавказский узел", на 25 мая в Азербайджане был подтвержден 4271 случай заражения коронавирусом, в том числе 149 новых, а число умерших от коронавируса достигло 51. 

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, 1 мая власти объявили о продлении большинства ограничений до 31 мая, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и регионах юга России. 

При 132 новых случаях заражения коронавирусом в Азербайджане за последние сутки выздоровели и выписаны из больниц 78 пациентов. При этом скончался пациент с COVID-19 1948 года рождения, страдавший церебральным атеросклерозом, гипоксической энцефалопатией и сахарным диабетом, сообщил сегодня оперативный штаб при кабинете министров страны.

С начала пандемии в стране зарегистрированы 4403 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 2819 человек выздоровели, 52 – скончались. 1532 пациента находятся на лечении в медучреждениях специального режима. Состояние 42 из них оценивается как тяжелое, 56 – средней тяжести, остальных – стабильное.

Всего было проведено  276 338 тестовых исследований с целью выявления инфицирования COVID-19, сообщил оперштаб.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Около 900 граждан Азербайджана ожидают перехода границы в Дагестане", "Число заразившихся коронавирусом в Азербайджане выросло на 140", "Пандемия коронавируса не удержала жителей Баку от посещения кладбищ в Ураза-байрам".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 мая 2020, 03:25

27 мая 2020, 02:31

  • Родовые традиции оказались для курдов Адыгеи сильнее угрозы коронавируса

    Привлечение главы Садовского сельского поселения к уголовной ответственности за халатность после того, как в ауле Бжедугхабль состоялись массовые похороны, приведшие к вспышке коронавируса, неправомерно, считает юрист Александр Передрук. Многолюдные свадьбы и похороны традиционны для курдов Адыгеи, чьи родовые традиции очень сильны, отметила искусствовед Алла Соколова.

27 мая 2020, 01:39

27 мая 2020, 00:32

  • Юристы назвали политическим преследование Фаига Амирли

    Родным не удалось выяснить, за что поместили под стражу помощника председателя партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Фаига Амирли. Арест активиста связан с его членством в ПНФА, считает юрист Института прав медиа Халид Агалиев. Активистов преследуют из-за их политических взглядов, но задерживают за неподчинение полиции или за мелкое хулиганство, указал глава Сумгаитского ресурсного центра по правам человека Асабали Мустафаев.

26 мая 2020, 23:33

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи