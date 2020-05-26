Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане выросло до 4403

26 мая 2020, 20:38

За последние сутки в Азербайджане зафиксированы 132 новых случая заражения COVID-19, один пациент скончался, 78 человек выписаны из больниц.

Как писал "Кавказский узел", на 25 мая в Азербайджане был подтвержден 4271 случай заражения коронавирусом, в том числе 149 новых, а число умерших от коронавируса достигло 51.

С 24 марта в Азербайджане действует режим карантина, 1 мая власти объявили о продлении большинства ограничений до 31 мая, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и регионах юга России.

При 132 новых случаях заражения коронавирусом в Азербайджане за последние сутки выздоровели и выписаны из больниц 78 пациентов. При этом скончался пациент с COVID-19 1948 года рождения, страдавший церебральным атеросклерозом, гипоксической энцефалопатией и сахарным диабетом, сообщил сегодня оперативный штаб при кабинете министров страны.

С начала пандемии в стране зарегистрированы 4403 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из этого числа 2819 человек выздоровели, 52 – скончались. 1532 пациента находятся на лечении в медучреждениях специального режима. Состояние 42 из них оценивается как тяжелое, 56 – средней тяжести, остальных – стабильное.

Всего было проведено 276 338 тестовых исследований с целью выявления инфицирования COVID-19, сообщил оперштаб.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".