Армения сохранила лидерство по числу новых случаев COVID-19 на Южном Кавказе

25 мая 2020, 18:17

На Армению пришлись 452 из 603 новых случаев заражения и шесть из восьми новых смертей от коронавируса на Южном Кавказе.

Как сообщал "Кавказский узел", к 24 мая общее число инфицированных коронавирусом на Южном Кавказе выросло до 11 611. Худшей в регионе ситуация с COVID-19 оставалась в Армении.

Власти Грузии подтвердили первый случай заражения коронавирусом 26 февраля. 28 февраля пациента с COVID-19 выявили в Азербайджане. Первый случай инфицирования в Армении был зафиксирован 1 марта. 7 апреля о первых случаях заражения коронавирусом заявили в Нагорном Карабахе и Абхазии. Южная Осетия сообщила о первых выявленных случаях COVID-19 позже всех - 6 мая. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

За сутки число зараженных в Армении выросло на 452 и достигло 7113 при 3145 выздоровевших. В Грузии зафиксирован единственный случай заражения, всего их с начала пандемии 731 при 526 выздоровевших, указано на сайте американского университета Джона Хопкинса по состоянию на 18.17 мск.

В Азербайджане 149 новых случаев заражения, их общее число за время пандемии достигло 4271. Излечился 2741 человек, передало сегодня данные оперативного штаба азербайджанского агентство АПА.

Таким образом, Армения, уступающая Азербайджану и Грузии по численности населения, остается лидером, как по новым случаям заражения, так и по их общему количеству. Армения значительно превосходит обоих соседей и по числу активных больных - их там 3881. Кроме того, Армения лидирует на Южном Кавказе по количеству зараженных на 100 тысяч жителей. Этот показатель в стране составляет 240,22, тогда как в других регионах этот показатель не выше 69,12 (Южная Осетия).

По данным национальных статистических служб, в III квартале 2019 года численность населения Армении составляла 2,961 миллиона человек. В Грузии по данным на 1 января 2019 года проживали 3,723 миллиона человек. Численность населения Азербайджана на 1 февраля 2020 года составила 10,073 миллиона человек.

В непризнанных республиках Южного Кавказа за последние сутки зафиксирован только один новый случай заражения - в Нагорном Карабахе. Теперь там 34 случая заражения.

В Южной Осетии по-прежнему 37 случаев заражения, причем семь пациентов выздоровели, передал сегодня со ссылкой на Югосетпотребнадзор "Sputnik Южная Осетия". О новых случаях заражения в Абхазии не сообщалось.

За сутки в Армении зафиксированы шесть смертей от коронавируса, а в Азербайджане, по данным оперативного штаба при правительстве страны - две. Таким образом, в Армении скончались 87 человек, а в Азербайджане - 51. В Грузии умерли 12 пациентов. Единственный смертельный случай в непризнанных республиках Южного Кавказа зафиксирован 26 апреля в Абхазии. Общее количество жертв COVID-19 на Южном Кавказе, таким образом, составило 151.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".