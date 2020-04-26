Первый пациент с коронавирусом умер в Абхазии

26 апреля 2020, 12:48

Пожилая пациентка, имевшая хронические заболевания, скончалась в гудаутской больнице от вызванных коронавирусом осложнений.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля в Абхазии был зафиксирован первый зараженный коронавирусом - им оказался житель Гагры, приехавший в Абхазию из Москвы. Коронавирус также был диагностирован у его супруги и пожилого человека, который общался с первыми двумя зараженными. 21 апреля врачи сообщили, что первый зараженный пациент выздоровел. Состояние пациентки 1925 года рождения врачи оценивали как средней степени тяжести.

В Абхазии с 28 марта действует режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса. 25 марта власти запретили массовые мероприятия, закрыли рынки и заведения общепита и до 1 мая ограничили въезд туристов. Из-за коронавируса сокращено количество выпускных экзаменов в школах, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

94-летняя пациентка скончалась сегодня утром из-за осложнений, вызванных коронавирусом, а также множественных сопутствующих хронических заболеваний, сообщил "Спутник-Абхазия". "В силу возраста с заболеванием справиться не удалось", - цитирует главного терапевта Минздрава Абхазии издание.

Диагноз женщине был поставлен еще 11 апреля, однако пациентка более недели не соглашалась ложиться в больницу, приводит сообщение оперативного штаба ТАСС. Ее госпитализировали лишь 20 апреля после резкого ухудшения состояния, говорится в сообщении.

По данным оперштаба, при поступлении в больницу у нее была диагностирована двусторонняя пневмония, а также гипертоническая болезнь и хроническая почечная недостаточность.

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина приводится в справке "Сколько стоит побег из карантина".