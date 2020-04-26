26 апреля 2020, 12:48

Первый пациент с коронавирусом умер в Абхазии

Пожилая пациентка, имевшая хронические заболевания, скончалась в гудаутской больнице от вызванных коронавирусом осложнений.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля в Абхазии был зафиксирован первый зараженный коронавирусом - им оказался житель Гагры, приехавший в Абхазию из Москвы. Коронавирус также был диагностирован у его супруги и пожилого человека, который общался с первыми двумя зараженными. 21 апреля врачи сообщили, что первый зараженный пациент выздоровел. Состояние пациентки 1925 года рождения врачи оценивали как средней степени тяжести.

В Абхазии с 28 марта действует режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса.  25 марта власти запретили массовые мероприятия, закрыли рынки и заведения общепита и до 1 мая ограничили въезд туристов. Из-за коронавируса сокращено количество выпускных экзаменов в школах, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". 

94-летняя пациентка скончалась сегодня утром из-за осложнений, вызванных коронавирусом, а также множественных сопутствующих хронических заболеваний, сообщил "Спутник-Абхазия". "В силу возраста с заболеванием справиться не удалось", - цитирует главного терапевта Минздрава Абхазии издание.

Диагноз женщине был поставлен еще 11 апреля, однако пациентка более недели не соглашалась ложиться в больницу, приводит сообщение оперативного штаба ТАСС. Ее госпитализировали лишь 20 апреля после резкого ухудшения состояния, говорится в сообщении.

По данным оперштаба, при поступлении в больницу у нее была диагностирована двусторонняя пневмония, а также гипертоническая болезнь и хроническая почечная недостаточность.

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина приводится в справке "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора, Минздрава России и университета Джонса Хопкинса. 

Примечание:

"Предприниматели Абхазии пожаловались на нехватку господдержки", "Жители Гагры пожаловались на затянувшийся карантин в многоэтажке", "Третий зараженный коронавирусом зарегистрирован в Абхазии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

26 апреля 2020, 15:00

26 апреля 2020, 14:08

26 апреля 2020, 13:12

26 апреля 2020, 12:43

26 апреля 2020, 12:42

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи