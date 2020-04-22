Первый пациент с коронавирусом выздоровел в Абхазии

22 апреля 2020, 04:00

Врачи выписали из Гудаутской больницы жителя Абхазии, излечившегося от коронавирусной инфекции. Второй пациент, тесты которого после лечения дали отрицательный результат, ожидает выписки.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля в Абхазии был зафиксирован первый зараженный коронавирусом - им оказался житель Гагры, приехавший в Абхазию из Москвы. Коронавирус также был диагностирован у его супруги и пожилого человека, который общался с первыми двумя зараженными. Жильцы многоэтажного дома, где проживает госпитализированный, были помещены на строгий карантин. Власти решили снять карантин с дома 21 апреля после того, как у жильцов не проявились симптомы болезни. Также сняты ограничения на въезд в Гагрский и Гальский районы.

В Абхазии с 28 марта действует режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса. 25 марта власти запретили массовые мероприятия, закрыли рынки и заведения общепита и до 1 мая ограничили въезд туристов. Из-за коронавируса сокращено количество выпускных экзаменов в школах, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Пациент, у которого 8 апреля было выявлено заражение коронавирусом, выздоровел, его выписали из Гудаутской больницы, приводит 21 апреля сообщение оперативного штаба по защите населения от коронавируса РИА "Новости". Это член семьи первого заболевшего, он уже дома, сообщили в штабе.

Первый госпитализированный все еще находится под наблюдением врачей, два его теста на заражение оказались отрицательными, он вскоре также будет выписан, сообщил со ссылкой на штаб "Спутник-Абхазия".

Состояние пациентки 1925 года рождения, также госпитализированной в Гудаутскую больницу, средней степени тяжести, сообщили в штабе.

С советами специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина приводится в справке "Сколько стоит побег из карантина".