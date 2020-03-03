Экзамены в школах Азербайджана отменены в связи с коронавирусом

03 марта 2020, 13:05

Запланированные на 9 марта выпускные экзамены в школах и соревнования юниорской и женской лиг футбольной ассоциации Азербайджана отменены в связи с угрозой распространения коронавируса.

Как сообщал "Кавказский узел", три случая заражения коронавирусом были лабораторно подтверждены в Азербайджане, в связи с чем власти страны на две недели закрыли границу с Ираном. С 3 по 9 марта детсады, школы, профтехучилища и вузы в Азербайджане закрыты на дезинфекцию в связи с распространением коронавируса.

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане был зафиксирован 28 февраля. Утром 28 февраля в больницах страны с подозрением на коронавирус находились 186 человек. Все они прибыли из Ирана, подавляющее большинство из них - граждане Азербайджана. На 1 марта число госпитализированных с подозрением на коронавирус составило 229 человек.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана отменил ранее назначенный на 9 марта единый выпускной экзамен на базе девятилетнего среднего образования в четырех городах и 23 районах страны. "Решение принято в соответствии с неотложными мероприятиями по предотвращению риска, который может создать на территории Азербайджана коронавирус, во избежание случаев заражения", - говорится в сообщении ГЭЦ, распространенном сегодня.

Экзамен отложен на неопределенное время. Дата экзаменов будет определена позднее и объявлена за неделю до их проведения, отметили в ГЭЦ.

В пресс-службе Министерства образования корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что до 9 марта будет завершена дезинфекция во всех учебных заведениях страны.

В свою очередь, Ассоциация футбольных федераций Азербайджана (AFFA) отменила до 10 марта все игры и соревнования во всех возрастных категориях Юношеской лиги и женских лиг. Решение было принято из-за того, что команды указанной лиги состоят из школьников и студентов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте AFFA.

В случае необходимости могут быть отменены и запланированные на выходные матчи Премьер-лиги и и Первого дивизиона, однако пока такого решения не принято, сказали ведомстве корреспонденту "Кавказского узла".

Свои сольные концерты, запланированные на 6-9 марта отменила в связи с угрозой распространения коронавируса, звезда азербайджанской эстрады Роя. Ее выступления были запланированы в самом большом зале столицы - Бакинском конгресс-центре. По ее словам, на каждом из концертов ожидалось участие более 3000 зрителей, и она приняла это решение, следуя проводимым в стране профилактическим мероприятиями и рекомендациям ВОЗ. "Мы учли угрозу распространения этого вируса во время проведения такого рода массовых мероприятий. Для нас главным вопросом является здоровье людей, любимых зрителей", - цитирует Рою агентство АПА.

Певица сказала, что сообщит о новой дате соло-концертов позднее.

Оперативный штаб при Кабинете министров пока не обновил данные о числе госпитализированных. За последние сутки это число не изменилось, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" вечером 2 марта сотрудник пресс-службы кабмина Азербайджана.

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