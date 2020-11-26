Сотрудник полиции в маске. Тбилиси, 31 октября 2020 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

26 ноября 2020, 15:29

Власти Грузии анонсировали жесткие ограничения из-за COVID-19

В Грузии с 28 ноября приостанавливается работа общественного транспорта и закрывается большинство магазинов в крупнейших городах, рестораны и кафе по всей стране будут работать только на доставку.

Как писал "Кавказский узел", к концу ноября Грузия вышла на первое место в мире по темпам распространения коронавируса в расчете на 100 тысяч населения. Для стабилизации ситуации в стране необходимо ввести жесткие ограничительные меры, заявили эпидемиологи.

Увеличение числа заражений коронавирусом связано с проходящими в стране митингами оппозиции, участники которых игнорируют ограничения, заявили представители властей Грузии. В ухудшении эпидемиологической ситуации виноваты власти, которые ничего не делают для выхода из кризиса, парировали члены оппозиционного "Единого национального движения".

С 28 ноября до 31 января в Грузии, согласно сегодняшнему решению межведомственного координационного совета, запрещено передвигаться пешком или на автомобиле с девяти часов вечера до пяти часов утра. Исключением станут новогодняя ночь на 1 января и рождественская ночь на 7 января. В период с 24 декабря до 15 января ограничение будет действовать только на выходные дни.

Рестораны и другие объекты питания полностью переходят на сервис доставки. Закрываются фитнес-залы, плавательные бассейны, спортивные, художественные и культурные кружки и студии. Проведение всех видов конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий допускается лишь в онлайн-формате.

В больших городах – Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, Телави – прекращается работа муниципального транспорта. Большинство объектов торговли – кроме продажи продуктов, корма для животных и киосков с прессой – будет работать лишь дистанционно. Из рынков продолжат работать лишь сельскохозяйственные. Школы, профучилища и вузы переходят на дистанционный режим обучения.

С 24 декабря по 2 января торговые центры, муниципальный и междугородный транспорт временно возобновят работу. Дни с 3 по 15 января объявляются нерабочими, информировал "Интерпрессньюс".

25 ноября профсоюз работников метрополитена предложил "Тбилисской транспортной компании" сократить рабочее время и увеличить интервалы между поездами, чтобы избежать распространения коронавируса. Такая мера приведет лишь к скоплению пассажиров и их дополнительным неудобствам, возразил представитель транспортной компании.

В связи с введением ограничений растет риск потери неформальной работы и временных заработков, поэтому правительство возобновляет программу помощи социально уязвимым категориям населения, объявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария. По его словам, такие люди могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 100 лари (около 30 долларов) в течение полугода. Во время первой волны коронавируса такой помощью воспользовались 72 тысячи семей, информировал Первый канал грузинского телевидения.

За сутки в Грузии скончались от коронавируса 39 человек. Выявлен 3801 новый случай коронавируса, при этом выздоровели 3200 человек. Всего с начала пандемии, то есть с 26 февраля, зафиксированы 118 690 случаев инфицирования. 98 781 пациент уже выздоровел, скончались 1124, со ссылкой на заместителя главы оперативного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердию Сичинаву сообщили "Новости-Грузия".

Активных больных в стране 18 759, в тяжелом состоянии находятся 986 из них. В частности, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 452 пациента. В самоизоляции находятся 53 516 человек, указано в публикации.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

    Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

    Примечание:

    "Круглосуточный прием пациентов с COVID-19 организован в трех краснодарских поликлиниках", "Пользователи соцсети потребовали закрыть на карантин школы в Кабардино-Балкарии", "Чечня вошла в тройку лидеров по числу новых случаев заражения COVID-19 в СКФО".

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