Власти и оппозиция обменялись обвинениями в ухудшении ситуации с коронавирусом в Грузии

25 ноября 2020, 03:48

Увеличение числа заражений коронавирусом связано с проходящими в стране митингами оппозиции, участники которых игнорируют ограничения, заявили представители властей Грузии. В ухудшении эпидемиологической ситуации виноваты власти, которые ничего не делают для выхода из кризиса, парировали члены оппозиционного "Единого национального движения".

Как писал "Кавказский узел", эпидемиологи заявили о близкой к катастрофической ситуации с коронавирусом и потребовали ужесточить меры по борьбе с ним.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

24 ноября в Грузии зафиксировано 3128 новых случаев заражения коронавирусом, из них 1504 - в Тбилиси, 576 - в Аджарии, 212 - в Имерети, сообщил на брифинге заместитель начальника оперативного штаба Межведомственного координационного совета Бердия Сичинава.

"В Квемо Картли зафиксировано 129 случаев, в Шида Картли - 101, в Гурии - 87, в Самегрело-Земо Сванети - 189, в Кахети - 116, в Мцхета-Мтианети - 105, в Самцхе-Джавахети - 97, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 12», - добавил он.

По словам Сичинавы, число активных случаев заражения в Грузии составляет 18 526.

По словам главы Национального центра по контролю за заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, Грузия находится на пике распространения вируса и число заболевших еще возрастет. «У нас 3128 новых случаев заражения, но это не соответствует реальному распространению инфекции в стране сегодня. Можно сказать, что мы вошли в пик, просто количество случаев сегодня зависело от этих трех дней, когда брали меньшее количество тестов», - сказал он.

Министр регионального развития Майя Цкитишвили обвинила в росте числа случаев заражения коронавирусом оппозицию. «Безответственные политические митинги связаны с динамикой вируса», - передает ее словам «Общественный вещатель».

«Мы говорим о снижении мобильности и видим при этом такие митинги, мероприятия на улицах, где не соблюдаются никакие правила и, наоборот, звучат даже призывы не соблюдать правила», - заявила министр.

Ее позицию поддержала министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе. «Когда Минздрав зафиксировал последствия уличных протестов, были вовремя мобилизованы дополнительные больничные койки», - заявила она после заседания Координационного совета.

В свою очередь оппоненты власти обвинили в ухудшении эпидемиологической ситуации "Грузинскую мечту".

«От таких аморальных обвинений лучше перейти к поиску реальных путей выхода из кризиса», - сказала член «Европейской Грузии» Елена Хоштария в эфире "Мтавари архи".

По мнению члена "Единого национального движения" Заала Удумашвили, подобные обвинения не имеют под собой почвы, так как "митинги проводились на открытых площадках".