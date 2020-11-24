Эпидемиологи заявили о необходимости ужесточить меры против COVID-19 в Грузии

24 ноября 2020, 03:58

Грузия заняла первое место в мире по распространению коронавируса на сто тысяч населения. Для стабилизации ситуации в стране необходимо ввести жесткие ограничительные меры, считают эпидемиологи.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября Грузия стала лидером Южного Кавказа по приросту смертей и случаев заражения коронавирусом.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки 23 ноября в Грузии выявлено 3958 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных увеличилось до 108 690. За сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 36 пациентов, всего же число умерших достигло 1012 человек, пишет "Грузия-онлайн".

Грузия занимает первое место в мире по количеству случаев заражения коронавирусом за неделю, следует из отчета, опубликованного американским изданием New York Times. По данным издания, на 100 тысяч населения Грузии за неделю приходится 2 807 инфицированных, среднее количество инфицированных за последние семь дней составляет 3 579,1 человек.

Советник Генерального секретаря ООН и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации Георгий Пхакадзе заявил, что в Грузии необходимо принять жесткие меры для стабилизации эпидемиологической ситуации.

"Я думал, что мы пересекли красную черту, но мы пересекаем новую красную линию каждую неделю. Я не верил, что мы еще можем туда добраться. Цифры потеряли свое значение в эпидемиологическом плане. Нужно вводить непопулярные жесткие меры срочно", - заявил он в эфире "Рустави 2".

Он предположил, что число инфицированных людей в Грузии больше, чем показывает статистика, а жители страны стали заложниками реформы здравоохранения. «80 процентов больничных мощностей принадлежат частным клиникам, но эти частные клиники не допускают в свои больницы пациентов, зараженных COVID-19. С этими клиниками нужно начать совсем другой разговор. Почему эти больницы не впускают ковид-положительных пациентов? Мы имеем больничные койки, которые закрыты для пациентов", - отметил Пхакадзе.

Он считает, что в борьбе с COVID-19 должны быть мобилизованы все больницы, для этого "нужна "национализация" всех реанимационных больничных коек и лабораторий, передача их во временное управление министерства здравоохранения".

О серьезности второй волны эпидемии заявил и бывший председатель парламентского комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе, который назвал ситуацию в стране "близкой к катастрофе".

"Я не могу назвать ситуацию катастрофической, но она очень близка к этому. Проблемы связаны с госпитализацией, неотложной помощью, тестированием [...] Cистема здравоохранения может лечить тяжелобольных, но это не продлится долго, если не изменится тенденция к росту", - сказал он в эфире "Рустави 2".

По мнению Зоидзе, в стране необходимо ввести строгие ограничения вплоть до ограничения передвижения, но важно при этом не парализовать экономику.

О необходимости соблюдать ограничения при посещении церквей заявил руководитель пресс-службы Патриархии Грузии Андрий Джагмаидзе. "Весной, следуя рекомендациям, церковь ужесточила правила посещения храмов. Так будет и сейчас. Точно не могу сказать, какими будут дальнейшие действия, но есть рекомендации, чтобы прихожане соблюдали дистанцию, использовали маски", - цитирует его "Спутник-Грузия".