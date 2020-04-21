Госпитализация. Фото REUTERS/Tatyana Makeyeva

21 апреля 2020, 12:47

Врачи в Кабардино-Балкарии срочно переучиваются на реаниматологов

Число случаев инфицирования COVID-19 в Кабардино-Балкарии выросло до 170. Врачи всех специальностей направлены переобучаться на реаниматологов, сообщили в оперативном штабе.

Как писал "Кавказский узел", число инфицированных COVID-19 в Кабардино-Балкарии к 20 апреля достигло 152. В республике была зафиксирована первая смерть от коронавируса - скончалась пожилая женщина с хроническими заболеваниями.

Врачей срочно переучивают на реаниматологов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в республиканском оперативном штабе. "Всего на борьбу с коронавирусом направлены 3392 медицинских работника. Из них 792 врача. Все врачи проходят переобучение на реаниматологов", - сообщил представитель штаба.

Медицинские работники в Кабардино-Балкарии, которые помогают зараженным коронавирусом пациентам, получают ежемесячные доплаты в 20-50 тысяч рублей.

В Кабардино-Балкарии за сутки выявлены 18 новых случаев заражения коронавирусом, их общее число достигло 170. В инфекционной больнице лежат 70 человек, за сутки число пациентов выросло на 11. Три пациента - дети. В реанимации находятся семь человек, четверо из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. В ГКБ №1 лежат 20 человек, шесть из которых поступили за последние сутки. В реанимации там четыре человека, сообщили в оперативном штабе.

Умершей 20 апреля пациентке было 79 лет, она из Чегемского района. Женщина поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии. По данным оперативного штаба, она соблюдала режим самоизоляции и из дома не выходила. Установить, как она заразилась коронавирусом, пока не удалось.

30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки, работают только продуктовые магазины и аптеки. Общественный транспорт в Нальчике стал курсировать с увеличенными интервалами. 31 марта глава республики издал указ об обязательной самоизоляции пожилых людей и других местных жителей из группы риска, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе.

В оперативном штабе отметили, что, в соответствии с  рекомендациями Минздрава России, пациенты госпитализируются по результатам компьютерной томографии "при выявлении признаков вирусной пневмонии, независимо от подтвержденного или неподтвержденного тестами статуса COVID-19".

За все время от коронавируса выздоровели 11 человек. Протестированы на вирус 9052 человека. Дома под медицинским наблюдением остаются 954 человека, которые контактировали с зараженными. Под амбулаторным наблюдением находятся 87 человек, из которых 16 – дети. Они переносят заболевание в легкой и бессимптомной форме. Восемь человек изолированы в обсервации.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении вируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Число пациентов с коронавирусом на Ставрополье достигло 266", "Ростовчане выступили против режима самоизоляции", "Глава Минздрава Калмыкии заявил о "полыхающей от коронавируса" республике".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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