Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Кабардино-Балкарии

20 апреля 2020, 19:06

Пожилая женщина, поступившая в больницу с пневмонией, скончалась сегодня в Кабардино-Балкарии, тест на коронавирус показал положительный результат, сообщил оперативный штаб.

Как писал "Кавказский узел", число инфицированных COVID-19 в Кабардино-Балкарии на 20 апреля достигло 152, в тяжелом состоянии находятся восемь человек.

30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки, работают только продуктовые магазины и аптеки, общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами. 31 марта глава республики издал указ об обязательной самоизоляции пожилых людей и других местных жителей из группы риска, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России и Южном Кавказе.

Пожилая женщина поступила в ГКБ №2 Нальчика 18 апреля с жалобами на одышку, кашель с мокротой, слабость, повышение температуры тела до 39 градусов, боль в мышцах, сообщил сегодня региональный оперштаб. Первые симптомы заболевания появились 12 апреля, но врача вызвали только спустя пять дней. При этом у пациентки были хронические заболевания - сердечная недостаточность, кардиосклероз, гипертония, приведены данные оперштаба на сайте Министерства здравоохранения КБР.

Предварительный диагноз, поставленный 18 апреля по результатам компьютерной томографии — вирусная пневмония с поражением 60% легких, подтверждение теста пациентки на коронавирус было получено сегодня, говорится в сообщении оперштаба. Лечение с учетом последних методических рекомендаций врачи вели с момента поступления пациентки, но спасти женщину не удалось. Источник заражения пока не установлен, сообщил оперштаб по Кабардино-Балкарии в своем Instagram.

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций в связи с пандемией - в справке "Коронавирус. Горячие линии". О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно узнать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Новости о распространении вируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".