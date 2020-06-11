Один пациент с коронавирусом умер в Ингушетии за сутки

11 июня 2020, 14:13

Число умерших от COVID-19 в Ингушетии выросло до 63 человек, а зараженных - до 2474.

Как писал "Кавказский узел", к 10 июня число умерших от коронавируса в Ингушетии составляло 62, а инфицированных - 2438.

За сутки в Ингушетии скончался еще один пациент с коронавирусом, и общее число умерших составило 63. За период эпидемии зарегистрированы 2474 случая заражения, в том числе 36 - за минувшие сутки. Всего выздоровевших - 1683 человека, сообщил Минздрав Ингушетии на своей странице в Instagram.

По данным ведомства, госпитализированы 404 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом - 202. 21 пациент находится в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, пятеро из них - на аппаратах ИВЛ.

У умершей сегодня женщины 1980 года рождения было осложнение на фоне имевшегося хронического заболевания, пишет со ссылкой на представителя оперативного штаба республики РИА "Новости".

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".