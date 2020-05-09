09 мая 2020, 11:25

Житель Армении скончался от коронавируса

Число жертв COVID-19 в Армении выросло до 44, а количество случаев заражения с начала пандемии достигло 3175.

Как сообщал "Кавказский узел", к 8 мая число умерших от коронавируса в Армении достигло 43, а общее число зараженных - 3029.

Армения лидирует на Южном Кавказе как по абсолютному числу зараженных и умерших от коронавируса, так и по этим показателям на 100 тысяч населения. Темпы прироста заражений в сутки и актуальное число болеющих на сегодняшний день также наибольшие в регионе. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России.

В Армении за сутки зафиксировано 146 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Армянском информационном центре. Общее число зараженных, по данным 11:00 мск, достигло 3175. Вылечились от коронавируса 1267 человек. В больницах продолжают находиться 1852 пациентов. В стране проведены 30397 тестирований на коронавирус.

За последние сутки скончались трое зараженных. Однако два из них умерли от других болезней. От коронавируса скончалась 61-летняя женщина, она имела сопутствующее хроническое заболевание "В целом в стране от коронавируса погибло 44 человека", - констатировал сотрудник центра. По его словам, не от коронавируса умерли в общей сложности 12 зараженных COVID-19.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Азербайджан сократил разрыв с Арменией по числу умерших от COVID-19", "Армения в два раза опередила Азербайджан по числу новых случаев коронавируса", "Южная Осетия опередила Нагорный Карабах по количеству пациентов с коронавирусом".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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