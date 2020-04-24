Лидером по числу новых случаев заражения COVID-19 стала Кубань

24 апреля 2020, 14:31

Количество новых случаев заболевания коронавирусом в регионах Южного федерального округа за сутки выросло на 203, максимальный прирост в 84 инфицированных зафиксирован в Краснодарском крае. Кубань сохранила лидерство по общему числу заразившихся.

Как информировал "Кавказский узел", первые случаи заражения коронавирусом в ЮФО были зафиксированы в Краснодарском крае, этот регион и был лидером по числу инфицированных как в ЮФО, так и по сравнению с регионами СКФО. Однако по данным на 23 апреля лидером в ЮФО по росту числа заражений коронавирусом стала Ростовская область, где за сутки был зафиксирован 71 новый случай инфицирования. Лидером по общему количеству инфицированных оставалась Кубань.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки зарегистрированы во всех регионах Южного федерального округа, говорится в сообщении Роспотребнадзора России, опубликованном на сайте ведомства сегодня в 10.45 мск.

По темпам роста числа заболевших в сутки лидирует Краснодарский край, где подтверждено 84 новых случая, в Ростовской области – 64, Астраханской и Волгоградской областях – по 21, республиках Калмыкия и Адыгея – по 10 и 3 соответственно, отмечается в сообщении.

Согласно результатам переписи населения 2010 года, в Краснодарском крае проживали 5,227 миллиона человек, в Ростовской области - 4,227 млн, в Волгоградской - 2,61 млн, в Астраханской - 1,01 млн, в Адыгее - 439 тысяч, в Калмыкии - 289 тысяч, сообщается на сайте "Всероссийская перепись населения-2010".

Кубань сохранила первые позиции и по количеству инфицированных COVID-19. По данным на 10.35 мск сегодня общее число пациентов с коронавирусом в регионе составило 623, в Ростовской области - 533, Астраханской и Волгоградской областях – по 186, республиках Адыгея и Калмыкия – по 117 и 104 соответственно, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.РФ".

Новости о распространении коронавируса в регионах юга России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".