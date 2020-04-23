23 апреля 2020, 15:11

Ростовская область стала лидером в ЮФО по росту числа заражений коронавирусом

Число зараженных COVID-19 в регионах Южного федерального округа выросло за сутки на 173 и достигло 1546. Лидером по количеству инфицированных остается Кубань.

Как информировал "Кавказский узел", первые случаи заражения коронавирусом в ЮФО были зафиксированы в Краснодарском крае, этот регион и стал лидером по числу инфицированных как в ЮФО, так и по сравнению с регионами СКФО.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным на 10.35 мск 23 апреля, на Кубани 539 зараженных, в Ростовской области - 469, в Астраханской и Волгоградской областях - по 165, в Адыгее 114, в Калмыкии 94, сообщается на правительственном сайте "Стопкоронавирус". Таким образом, за все время распространения инфекции в Южном федеральном округе были подтверждены 1546 случаев заражения.

По темпам роста абсолютного числа зараженных в сутки лидирует Ростовская область, где зафиксирован 71 новый случай инфицирования. В Краснодарском крае рост равен 58, в Волгоградской области - 20, в Астраханской -17, в Калмыкии - 6. В Адыгее появился лишь один новый пациент с коронавирусом, следует из данных, опубликованных сегодня на сайте Роспотребнадзора.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Следком заинтересовался роликом о неготовности Калачевской больницы к эпидемии", "Элистинцы объяснили нарушение самоизоляции необходимостью зарабатывать", "52 новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Ростовской области".

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