52 новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Ростовской области

22 апреля 2020, 20:16

В Ростовской области наибольшее число новых инфицированных выявлено в Донецке, большинство из заболевших работали вахтовым методом в других регионах. Общее число инфицированных в области достигло 398, сообщил областной оперштаб.

Как писал "Кавказский узел", из 13 регионов ЮФО и СКФО лишь в двух – Ростовской области и Карачаево-Черкесии – нет умерших с подтвержденным тестом на коронавирус. При этом в Ростовской области 21 апреля насчитывалось 346 инфицированных COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О том, как распространяется вирус и что делают власти, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В 16 городах и районах области зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом, сообщил сегодня областной Роспотребнадзор. Всего заражение COVID-19 подтверждено у 52 человек за сутки, общее количество инфицированных составило 398 человек. Больше всего новых больных зарегистрировано в Донецке (17 человек), Шахтах (7 человек), Ростове-на-Дону (6 человек), сообщила сегодня пресс-служба губернатора Ростовской области. В стационарах лечение проходят 88 пациентов, трое из них находятся в тяжелом состоянии, говорится в сообщении на сайте администрации области.

В Донецке зафиксировано 59 случаев заражения коронавирусом, сообщил сегодня городской оперштаб. 45 инфицированных работают вахтовым методом в других регионах страны, также заболели девять членов их семей, среди которых трое детей, говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте администрации Донецка.

Только одна пациентка из Донецка госпитализирована в инфекционное отделение в городе Зверево, она находится в удовлетворительном состоянии. В остальных случаях заболевание протекает бессимптомно, люди проходят лечение на дому под наблюдением медработников. "Каждый день медики объезжают не менее 75 адресов для сбора анализов и контроля соблюдения режима самоизоляции", - приводятся слова главврача Донецкой ЦГБ Натальи Сосны на сайте администрации города. Значительное число заболевших в городе она объяснила отлаженной схемой действий по выявлению коронавируса у тех, кто приезжает из других регионов.

20 апреля был подтвержден коронавирус у одного из сотрудников Центральной городской больницы Донецка, медработник и все контактировавшие с ним отправлены на самоизоляцию, сообщила Сосна. С 20 по 22 апреля была ограничена госпитализация пациентов, все больные направлялись в Каменск-Шахтинский. После заключительной дезинфекции 23 апреля больница возобновит работу в прежнем режиме, рассказала главврач.

В Ростовской области всего проведено 18,7 тысячи тестов на коронавирус, из них за последние сутки – 1777. Запас тест-систем в регионе достаточный, сообщил сегодня областной оперштаб.

Какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, говорится в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Советы врачей, как не заразиться коронавирусом, "Кавказский узел" собрал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций - в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".