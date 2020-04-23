Следком заинтересовался роликом о неготовности Калачевской больницы к эпидемии

23 апреля 2020, 11:32

Следователи начали проверку жалобы врача из Калача-на-Дону Татьяны Реввы, показанной в видеосюжете Алексея Навального о неготовности районной больницы к эпидемии коронавируса. Врач также пожаловалась в прокуратуру на нарушения санитарно-эпидемиологического режима в медучреждении.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта оппозиционер Алексей Навальный сообщил в эфире программы "Навальный LIVE", что врач больницы в Калаче-на-Дону Татьяна Ревва получила от руководства угрозы судом и увольнением после сообщения о неготовности больницы к эпидемии коронавируса. В своем ролике Навальный использовал кадры видеообращения Реввы.

Анестезиолог-реаниматолог ЦРБ Калачевского района Татьяна Ревва пожаловалась в профсоюз, что в больнице почти нет средств индивидуальной защиты от заражения коронавирусом. После публикации видеообращения Реввы главврач подал заявление в прокуратуру по поводу разглашения недостоверных сведений о работе больницы, рассказала Ревва. По ее словам, теперь она вынуждена регулярно писать объяснительные руководству, что мешает ее работе с пациентами.

21 апреля Татьяна Ревва была вызвана в райотдел СКР, сообщила 22 апреля корреспонденту «Кавказского узла» сама Ревва. "Я была вызвана по поводу видео Навального. Я спросила следователя: «Какие ко мне претензии?». Мне сказали, что ко мне сейчас вообще никаких претензий нет, что это претензии к учреждению... Мне пришла повестка о вызове на допрос. Следователь объяснил, что она неправильная, и допрос – это когда уже есть уголовное дело. В следственный отдел также были вызваны должностные лица ЦРБ – главный врач Кумейко, его опросили, также юрист больницы, также с ним были другие должностные лица. Мне объяснили, что будет проверка, проверять будут должностных лиц и само учреждение", - рассказала Татьяна Ревва.

По ее словам, на опрос она пришла без адвоката. "[Профсоюз ]«Альянс врачей» ищет мне адвоката в Волгограде. Даже имея все документы и доказательства, на 100 процентов уверенная в своей правоте, я все равно в каждом вопросе следователя сослалась на 51-ю статью Конституции (о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого. - Прим. "Кавказского узла")", - рассказала врач.

По словам Реввы, за последнюю неделю она не испытывала давления со стороны руководства, при этом 20 апреля направила в электронном виде жалобу в областную прокуратуру по поводу предполагаемого нарушения санитарно-эпидемиологического режима в больнице.

"От меня требовали объяснительную по поводу того, что я нарушила санитарно-эпидемиологический режим, якобы я зашла в операционную без сменной одежды. Я написала объяснение, что не нарушала санэпидрежим, все было как обычно – сменная одежда, сменная обувь, шапочка, маска. Но затем я открыла СанПиН, который используется в медорганизациях и нашла там пункт 10.4.9, где сказано, как должна быть организована работа в операционной, пути входа для пациента и персонала, что должно находиться в санпропускнике. Я нашла массу нарушений [...] и написала в прокуратуру", - пояснила она.

Комментариями от представителей медучреждения и прокуратуры Волгоградской области относительно жалобы Реввы "Кавказский узел" пока не располагает.

Проверка Следкома может затянуться на месяц

Следователь проводит проверку доводов Реввы, которые изложены в ролике, подтвердила 22 апреля корреспонденту «Кавказского узла» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Рудник. "Какой будет результат проверки, сложно сказать. Проверку проводит следователь аппарата, комиссионными проверками мы не занимаемся. Проверка проводится в течение трех суток, при необходимости ее срок продлевается до 30 суток", - сообщила представитель Следственного комитета.

Статус свидетеля может "быстро перерасти" в статус подозреваемого, отметила гендиректор областного юридического центра Ольга Панферова. "В данном случае врач правильно воспользовалась ст. 51 Конституции РФ, так как любое её неосторожное слово может быть использовано против неё. На такого рода опросы лучше приходить с адвокатом, даже если вы пока проходите по делу как свидетель. Так как статус свидетеля может очень быстро перерасти в статус подозреваемого", - пояснила юрист.

По ее мнению, врача нельзя привлечь к ответственности за видеоролик, размещённый Навальным. "В своем видео он лишь использовал её видеозапись для своего ролика. Однако она не принимала участие в его создании, не давала ему комментарии либо согласие на использование своего видео. [...] В случае необходимости дальнейшей защиты нужно будет собрать максимально возможные доказательства правдивости слов врача. Это могут быть аудио-, видеозаписи, показания коллег, документы и так далее", - сказала Ольга Панферова.

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