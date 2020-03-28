Врач заявила о неготовности больницы в Калаче-на-Дону к эпидемии

28 марта 2020, 08:29

В ЦРБ в Калаче-на-Дону почти нет средств индивидуальной защиты от заражения, не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщила врач Татьяна Ревва. Начальство отреагировало на эти жалобы угрозами, утверждает она.

Как сообщал "Кавказский узел", первый в Волгограде случай заражения коронавирусом был зафиксирован 24 марта, к 27 марта их число возросло до четырех.

Жители Волгограда в середине марта жаловались на отсутствие медицинских масок в волгоградских аптеках. В государственном унитарном предприятии "Волгофарм" признали, что дефицит возник в начале февраля. Горожан обеспокоило и то, что при обращении в поликлиники с высокой температурой и другими признаками инфекции не проводится проверка на заражение коронавирусом.

Врач больницы в Калаче-на-Дону, сообщившая о нехватке средств защиты для персонала и аппаратов искусственной вентиляции легких, получила от своего руководства угрозы судом и увольнением, сообщил оппозиционер Алексей Навальный. "Если в городе Калач-на-Дону с этим коронавирусом всего лишь пять пожилых людей будут нуждаться в искусственной вентиляции легких, а у них три аппарата, один из которых сломан, то, значит, двух можно спасти, а трое умрут. И врачи, которые работают в городе Калач-на-Дону, <...> без средств защиты они всех перезаразят. Так зачем вы все это заминаете, зачем все это прячете? Это же просто какая-то катастрофа. Потом, когда будут люди умирать, вы что будете говорить?" - обратился оппозиционер к руководству больницы в эфире программы "Навальный LIVE" 26 марта.

Он отметил, что врач не поддалась давлению и записала ролик, в котором еще раз рассказала о ситуации в больнице. На видео, представленном в эфире программы, врач говорит, что работает анестезиологом-реаниматологом.

"У нас нет противочумных костюмов, респираторов, специальных экранов, очков, кожного антисептика, реактивов. Главный врач издал локальный приказ, в котором сказано, что необходимо [самостоятельно] шить марлевые маски. Руководство рапортует на каждой конференции врачей, что у нас есть все средства индивидуальной защиты, что мы обеспечены и ко всему готовы. Это все вранье - мы не готовы и ничего у нас нет, средствами индивидуальной защиты мы не обеспечены. Если в самом деле поступит такой пациент, <...> я пойду к нему вот с этой масочкой", - говорит врач, надевая на лицо обычную медицинскую повязку.

Видео с Татьяной Реввой Навальный 27 марта опубликовал и отдельно на своей странице в Twitter. К 08.29 мск 28 марта оно собрало 7,6 тысячи "лайков" и 373 комментария. Пользователи распространили его 4,1 тысячи раз.

Врач написала заявление в прокуратуру

Врач больницы в Калаче-на-Дону Татьяна Ревва, о которой рассказал Алексей Навальный, подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что испытывает давление со стороны начальства. Она пояснила, что обращалась с заявлением о нехватке средств защиты в профсоюз "Альянс врачей".

"Скриншот моего заявления был опубликован в группе в «ВКонтакте» «Подслушано. Калач-на-Дону». Это увидел главврач ЦРБ обвинил меня, что я публично в группе изложила недостоверную информацию, не подкрепленную доказательствами, компрометирующую ЦРБ. Он угрожал мне судом. Главврач написал на меня заявление в полицию. Ко мне 27 марта приходил участковый. Я изложила ситуацию, что скриншот отправлен не из моего аккаунта. Ко мне вопросов быть не может, потому что не я публиковала эту информацию в группе. Это было мое личное письмо в профсоюз, я не писала его публично", - рассказала Татьяна Ревва.

Она добавила, что в случае госпитализации зараженных коронавирусом никого из них не смогут подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. "В ЦРБ три аппарата ИВЛ: один в хорошем состоянии, два в убитом - старые, дребезжащие на все отделение, у одного их них сломан компрессор. Все ИВЛ, которые могут работать, заняты людьми. Если кто-то поступит, у нас нет свободных аппаратов", - пояснила врач.

По словам Татьяны Реввы, профсоюз "Альянс врачей" помог ей составить заявление в прокуратуру. "Копия будет направлена главврачу ЦРБ, губернатору Волгоградской области, в Роспотребнадзор, в Росздравнадзор, министру здравоохранения, в федеральную службу по труду и занятости, в Генпрокуратуру", - отметила врач.

Она отметила, что недовольна не только нехваткой средств защиты. "Я требую, чтобы они обратили внимание, что у нас незаконно работают вчерашние студенты, которые получили диплом врача. Они незаконно дежурят в приемном и терапевтическом отделениях. У них нет специальной подготовки - ординатуры, интернатуры. Это хорошие молодые доктора, но работают без опыта работы. Сейчас в медуниверситетах новая система: после окончания вуза специалист имеет право работать только участковым врачом, сидеть на участке в дневное время, когда рядом есть опытные коллеги. У нас есть огромные дыры в графике работы приемного и терапевтического отделений - люди не хотят там дежурить, поскольку мало платят. Вот там и работают доктора, которые не имеют опыта, потом по три часа у нас выставляют диагнозы «инфаркт миокарда», где нужна неотложная помощь. Все это влияет на качество оказания помощи и психику молодого доктора, который в шоке от происходящего", - сообщила Татьяна Ревва.

На нехватку средств защиты жалуются и другие врачи региона, указал корреспонденту "Кавказского узла" координатор волгоградского штаба Навального Евгений Кочегин. "Мне поступают сообщения о том, что врачей заставляют стирать использованные марлевые маски, так как обычные закончились. Это сообщение из Калача-на-Дону меня тоже не удивило. Сейчас на Татьяну будут давить за правду, мы ее будем защищать. Уверен, что "Альянс врачей" тоже окажет ей всю необходимую поддержку", - сказал он.

В больнице есть все необходимое, утверждают чиновники

Зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов на состоявшемся 27 марта брифинге заявил, что сведения врача о неготовности ЦРБ к эпидемии коронавируса "абсолютно недостоверные". "Мы это проверили, выехали. Калачевская ЦРБ по наличию средств индивидуальной защиты, дезрастворов и остального находится в лидерах среди центральных районных больниц", - сказал он. Алимов отметил, что главный врач готов ознакомить журналистов с ситуацией в ЦРБ.

Глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева заявила на брифинге, что "по Калачевской ЦРБ не проходила информация, что у нее отсутствуют средства защиты медработников", передал корреспондент "Кавказского узла".

Получить комментарии главврача ЦРБ Калача-на-Дону Олега Кумейко корреспонденту "Кавказского узла" не удалось. В приемной врача заявили о его занятости.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа заболевших коронавирусом в регионах юга России и странах Южного Кавказа. Карта содержит данные Роспотребнадзора и университета Джонса Хопкинса.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, опубликованы в материале "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу приводятся в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

В Волгоградской области, как и в других регионах юга России, объявлен режим повышенной готовности, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".