Жители Волгограда пожаловались на дефицит медицинских масок

19 марта 2020, 15:45

В волгоградских аптеках закончились медицинские маски, рассказали сегодня местные жители. На карантине по коронавирусу в регионе находятся 173 человека, сообщила представитель Роспотребнадзора.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта, по данным Роспотребнадзора, на карантине по коронавирусу в Волгоградской области находились 137 человек, всего через карантин прошли 399 человек.

Чтобы предотвратить распространение коронавируса, в Волгоградской области объявлен режим повышенной готовности. В школах введено свободное посещение, а 21 марта досрочно начнутся весенние каникулы. Волгоградцы сочли меры профилактики недостаточными. По их словам, в аптеках города невозможно приобрести медицинские маски, а при обращении в поликлиники с высокой температурой и другими признаками инфекции не проводится проверка на заражение коронавирусом. На фоне ажиотажного спроса на продукты в регионе выросли цены.

Житель Центрального района Волгограда Вячеслав Себелев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что обошел сегодня несколько аптек, но ни в одной из них не смог купить медицинских масок. "Прямо на дверях аптек висят объявления: "масок нет". Также нет антисептиков для рук, для этой цели предлагают 90-процентный спирт. Я спросил, обещают ли поставки масок - фармацевт ничего не ответила. Сама она была в маске, которую, по ее словам, купила еще до ажиотажа", – отметил он.

Пенсионерка Ида Тимофеевна сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что также не смогла сегодня приобрести маски в аптеке. "Такое впечатление, что город и область не готовы к приходу коронавируса. Разговоры о карантине бессмысленны, если нет элементарной защиты. Знакомые говорят, что в области та же ситуация – сказали, масок нет в Среднеахтубинском и Калачевском районах", – добавила она.

Глава облздрава рассказал о назначении медицинских масок

Глава областного комитета здравоохранения Анатолий Себелев отметил сегодня на брифинге в здании областной администрации, что в Волгограде уже продают маски по 70 рублей за штуку.

"Маска нужна для защиты медперсонала, а также важна для больного человека – чтобы не заразить родственников, соседей, чтобы не распространялась инфекция. Короновируса в регионе нет, сейчас идет сезонная заболеваемость гриппом, но мы же не ходим из-за этого в масках. <...> Все скупили маски, дома положили и думают, что это хорошо. <...> Маски более важны в медицинских организациях. Когда ситуация будет осложняться, безусловно, будут нужны маски и в общественных местах, а сейчас это не панацея", – сказал глава облздрава.

Медицинские маски предназначены, прежде всего, для самих зараженных, чтобы ограничить распространение вируса, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" главный внештатный специалист по инфекционным болезням комитета здравоохранения Волгоградской области, главный врач Волгоградской областной инфекционной больницы № 2 Елена Хлопотова.

"Также использование масок предотвращает попадание инфекции из внешней среды в носоглотку. Ту же функцию без ущерба для эффективности выполняют самостоятельно изготовленные ватно-марлевые повязки. При изготовлении таких повязок должны быть использованы не менее шести слоев марли и ваты. Важно правильно использовать и утилизировать маски и ватно-марлевые повязки. Они должны закрывать лицо от носа и до подбородка. Менять маски необходимо раз в два часа, а утилизировать в дезинфицирующие средства – например, хлорсодержащие. Самодельные ватно-марлевые повязки можно использовать многоразово – перед следующим применением их необходимо просто прокипятить", – отметила Хлопотова.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны "Кавказским узлом" в материале "Коронавирус. Горячие линии".

Маски остались лишь в некоторых аптеках, подтвердили в государственном унитарном предприятии "Волгофарм". "Начиная с февраля, мы испытываем трудности в закупке медицинских масок в связи с повышенным спросом. Вопрос обеспечения масками медицинскими находится у нас на особом контроле: мы ведем переговоры не только с нашими постоянными поставщиками, но также вышли напрямую на производителей. В настоящее время в некоторых из наших аптек еще имеются остаточные количества масок. В ближайшее время мы ожидаем поставку многоразовых марлевых повязок, что позволит людям избежать необходимости повторных покупок. Ориентировочно розничная стоимость составит от 35 рублей за одну повязку", – говорится в сообщении "Волгофарма", предоставленном корреспонденту "Кавказского узла" в областной администрации.

В пресс-службе администрации Волгоградской области корреспонденту "Кавказского узла" также пояснили, что власти не вправе влиять на ценовую политику коммерческих сетей.

За сутки на карантин направлены еще 36 человек

Случаев заражения коронавирусом в Волгоградской области не зафиксировано, сообщила сегодня на брифинге замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Ирина Климина. По ее словам, под наблюдением врачей находятся 173 человека, с января карантин прошли 438 человек. Брифинги о ситуации с коронавирусом решено проводить ежедневно, отметил пресс-секретарь губернатора Александр Бондаренко.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. Первый случай заражения коронавирусом на юге России был зафиксирован 12 марта на Кубани. О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Прибывающим в регион из эндемично опасных территорий в случае признаков ОРВИ делают тест на коронавирус, их изолируют на дому либо помещают в обсерваторы, или изолируют в медорганизации, рассказал на брифинге глава областного комитета здравоохранения Анатолий Себелев. По его словам, на сегодняшний день сделаны около 890 тестов, имеется достаточный запас текст-систем.

В больницах есть запасы необходимых лекарственных препаратов и средств защиты, выделены средства на закупку 56 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил Себелев. Он подчеркнул, что у больниц нет недостатка и в медицинских масках.

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".