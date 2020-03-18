Рост цен и фейки о коронавирусе обеспокоили жителей Волгоградской области

18 марта 2020, 21:25

Жители Волгоградской области запасаются подорожавшими в магазинах продуктами, опасаясь их дефицита из-за коронавируса, а также обсуждают фейковые новости об этой инфекции.

Как писал "Кавказский узел", для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, в Волгоградской области объявлен режим повышенной готовности. В школах введено свободное посещение, а 21 марта учащихся досрочно отпустят на каникулы. При этом волгоградцы посчитали недостаточными меры профилактики против коронавируса. По их словам, в аптеках города невозможно приобрести медицинские маски, а при обращении в поликлиники с высокой температурой и другими признаками инфекции не проводится проверка на заражение коронавирусом.

Первый случай заражения коронавирусом на юге России был зафиксирован 12 марта. Инфекция выявлена у жителя Кубани, вернувшегося из Италии. На следующий день губернатор Краснодарского края ввел полуторамесячный запрет на массовые мероприятия в регионе, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В международных аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы проводится дезинфекция.

Волгоградцы активно опустошают полки в магазинах

Жители Волгограда и области делают запасы продуктов и предметов первой необходимости, опасаясь их дефицита в связи с распространением коронавируса.

Корреспондент «Кавказского узла» побывала сегодня в одном из гипермаркетов в Дзержинском районе Волгограда. Мерчендайзер сообщила, что покупатели наиболее активно раскупают туалетную бумагу. При этом она отметила, что завтра на эту продукцию будет скидка. Сотрудница магазина также сообщила, что давно раскуплены гели-антисептики для рук, однако еще есть в наличии антибактериальные салфетки.

В отделе круп двое мерчендайзеров раскладывали макароны. Один из них отметил, что «эту полку сметут за час». Сотрудники магазина также отметили большой спрос на гречневую крупу.

При этом в магазине периодически звучит объявление о том, что покупателям не грозит дефицит продовольствия, и его запас имеется в достаточном количестве. Прямо в торговых залах стоят дезинфекторы для рук.

Волгоградец Алексей Ульянов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что покупает в эти дни больше продовольствия, чем обычно. «В магазинах все резко подорожало. Тот же самый рис, который стоил вчера 70 рублей за килограмм, теперь в сетевых крупных магазинах стоит 120-140 рублей, - сказал он. – Был акционный рис, который на сегодняшний день на полках уже отсутствует, он был по 35-40 рублей раньше. Сейчас такой рис и гречка отсутствуют, а мы не настолько богаты, чтобы покупать это за дорого. Поэтому вместо 1-2 пачек гречки, которые мы обычно берем на месяц на семью, мы взяли вчера 4 пачки».

Мужчина считает, что магазины хотят получить сверхприбыли. «Плохо, что контроля в данной ситуации за ценообразованием нет. То же касается лекарств. Люди боятся, учитывая панику и общий фон в соцсетях. Даже те, кто обычно спокоен, сегодня вместо одной пачки макарон берут две на всякий случай. У меня большая семья, крупы все равно съедят. Я не могу сказать, что это паника, но люди под впечатлением. Кроме того, факт, что люди хотят экономить ввиду небольших зарплат и купить сейчас пока дешевле», - отметил он.

В поселке Петрова в Советском районе Волгограда покупатели смели крупы, муку и консервы, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» местный житель Александр Литвинов. «Полки стоят пустые, спрос ажиотажный, сумасшедщий», - отметил он.

О подорожании продуктов и ажиотажном спросе на них говорят и другие волгоградцы. «Накануне обнаружил, что почти закончилась гречка. Начитавшись о ее сносе с прилавков, решил купить хоть пачку-две, чтобы хватило на то время, пока ее завезут, - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» житель города Виталий. - По дороге домой вчера вечером заехал в (гипермаркет) и обнаружил почти пустые полки. Почти нет риса и гречки. Но на верхней полке стоит изрядное количество пачек с гречкой для варки в пакетиких. Пять по 100 граммов. Чуть меньше 60 рублей, это обычно достойный уровень качества. Взял пачку, иду к тележке и обнаруживаю на стеллаже одинокую пачку гречки 800 грамм. Ценника нет. Беру ее и иду к прибору для проверки цены. По скидке - 149,99 рублей!! Пока крутил, чтобы штрих-код считался, заметил, сколько внутри трухи и муки. То есть пачка гречки прожила долгую и нелегкую жизнь. Вернул ее туда, откуда взял. Для паникеров».

Жительница Городищенского района Наталья Пушкарская сообщила о повышении цен на вермишель, гречку и рис в другом крупном магазине. «Цены взлетели космически, - отметила она. - Даже те, что с их фирменной пометкой "Каждый день". Все больше наводит на размышления, ради чего паника затеяна. Удивило, что молодые мужчины берут по 5 кг гречки, при мне молодой парень 10 пачек крупной соли взял. А я взяла одну, потому что дома закончилась, и выглядела белой вороной».

Как сообщила сегодня в интервью телекомпании «Волгоград-ТРВ» замглавного руководителя Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области Ирина Климина, на сегодняшний день на карантине по коронавирусу в регионе находится 137 человек, с начала года через карантин прошло 399 человек. Эта информация опубликована на сайте волгоградского управления Роспотребнадзора.

Волгоградцы обеспокоены в связи с появлением фейковых новостей

Тему фейковых новостей, связанных с коронавирусом, сегодня на совместном заседании Совета по развитию сельских территорий и АПК Волгоградской области поднял губернатор Андрей Бочаров.

«Мы отслеживаем ситуацию в Европе и мире, видим, какие процессы происходят — хуже всего паника и фейковые новости, которые кому-то выгодно распространять. Поэтому одна из серьезных задач — исключительно правдивая информация. Принято решение о создании колл-центра, где жители Волгоградской области смогут получать актуальную информацию. Мы также вводим ежедневные брифинги с участием соответствующих служб», - приводятся слова Бочарова на официальном сайте областной администрации.

В сообщении также отмечается, что, «несмотря на рост покупательской активности оптово-розничные сети, склады обладают достаточными запасами». «В регионе организован ежедневный мониторинг потребительского спроса, динамики цен, наличия продовольственных и непродовольственных товаров, выполнения санитарно-эпидемиологических норм и требований. Ведется работа с распределительными центрами, сетевыми компаниями, выстраивается логистика. Предприятия сферы торговли оперативно реагируют на изменение ситуации и увеличивают запасы товаров на складах», - сообщает пресс-служба обладминистрации.

По ее информации, первый брифинг состоится в областной администрации 19 марта в 9.40 по местному времени (8.40 мск).

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны "Кавказским узлом" в материале "Коронавирус. Горячие линии".

Жители Волгоградской области активно делятся в соцсетях информацией о распространении коронавируса, обсуждая и информацию, которую власти называют фейком.

Так, вечером 17 марта в группе «Жесть Волгограда MAXIMUM POWER» соцсети «ВКонтакте» появилась публикация пользователя Анны Андреевны. «Сегодня с 23.00 до 5.00 вертолетами будут распылять дез средство. Закрывать все окна и балконы. После 23 на улице не появляться. Сообщили из военной части Волгограда», - сказано в надписи, которая перечеркнута словом «фейк». Под ней за сутки собралось 39 комментариев.

«100%, стали бы они тратить средства от того чего нет», - прокомментировала пост Нина Простонина. «Сотни людей погибло, а вы говорите, что такого нет. Даже если это достоверная информация, им легче потратить деньги на это, чем потом тыкаться с сотнями больных», - отметила в комментарии Диана Грушина. Всего

Чуть позже в той же группе пользователь Annushka Fomina разместила то же объявление, однако уже без слова «фейк». «Тут уже дело каждого верить или нет, я об этом узнала не из соцсетей а от руководства», - пояснила девушка публикацию. Под ней за сутки собралось 169 комментариев. Большинство комментаторов заявили, что не верят этой информации, часть из них высказывает обеспокоенность по поводу самой проблемы. «Я так радуюсь посту в ленте, если он не содержит упоминаний о -вирусе!!! Как же достала эта массовая истерия, не смешно уже», - написала, в частности, Светлана Вершинина.

Обсуждают сообщения о распылении дезинфицирующего вещества над Волгоградом и в Facebook.

«Френд-лента забросала меня паническими сообщениями о том, что с 23.00 до 5.00 этой ночью "вертолеты будут распылять дезинфицирующую жидкость над Волгоградом". […] Пришлось звонить сведущему товарищу - понятно откуда. У него телефон весь вечер разрывается от похожих звонков. Сказал твердое "нет", что было вполне ожидаемо. Уважаемые сотрудники #ВолгоградскоеуправлениеМЧС! Не пора ли вам выпустить срочный пресс-релиз на эту тему?» - написала также 17 марта пользователь этой соцсети Елена Шаркова.

В пресс-службе Южного военного округа опровергли информацию о предстоящей дезинфекции с воздуха.

«В настоящее время ни личный состав, ни военная техника для проведения дезинфекционных мероприятий не задействованы», - говорится в официальном ответе пресс-службы Южного военного округа от 17 марта корреспонденту «Кавказского узла».

Напомним, эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".