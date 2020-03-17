Волгоградцы посчитали недостаточными меры профилактики против коронавируса

17 марта 2020, 06:47

В аптеках Волгограда невозможно приобрести медицинские маски, пожаловались местные жители. Они также отметили, что при обращении в поликлиники с высокой температурой и другими признаками инфекции не проводится проверка на заражение коронавирусом.

Как писал "Кавказский узел", для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса, в Волгоградской области объявлен режим повышенной готовности. В школах введено свободное посещение, а 21 марта учащихся досрочно отпустят на каникулы.

Первый случай заражения коронавирусом на юге России был зафиксирован 12 марта. Инфекция выявлена у жителя Кубани, вернувшегося из Италии. На следующий день губернатор Краснодарского края ввел полуторамесячный запрет на массовые мероприятия в регионе, чтобы предотвратить распространение коронавируса. В международных аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы проводится дезинфекция.

Режим повышенной готовности, введенный в Волгоградской области для предотвращения распространения коронавируса, предполагает круглосуточный режим работы оперативного штаба, органов власти и местного самоуправления, сообщил 16 марта губернатор Андрей Бочаров на оперативном совещании.

Он также отметил, что перед властями разных уровней поставлены задачи ограничить массовые мероприятия, приготовиться к организации учебного процесса в дистанционном режиме, принять дополнительные меры по обеспечению эпидемиологической безопасности в социальных учреждениях, усилить дезинфекционный режим на объектах с массовым пребыванием людей и в общественном транспорте, контроль за состоянием здоровья пребывающих из стран со сложной эпидобстановкой и другие.

Волгоградцы пожаловались на отсутствие медицинских масок

Жители Волгограда жалуются на то, что в аптеках невозможно купить медицинские маски. Корреспондент «Кавказского узла» обошла три аптеки в Дзержинском районе Волгограда, во всех аптеках сообщили об отсутствии медицинских масок, лишь предложили купить детские.

На скачок цен на медицинские маски в аптеках волгоградцы жаловались еще в начале февраля. Сотрудники аптек при этом сообщили о повышенном спросе на маски.

Пользователи Facebook также утверждают, что приобрести медицинские маски очень сложно.

«Вчера обошла четыре аптеки в районе перекрестка на улице 7-й Гвардейской. Масок нет. В одной из них мне предложили взять оставшиеся детские (на три сантиметра меньше). Буду сегодня на работе сидеть в розовой масочке с котятками. Работаю я, как многие мои друзья, наверное, знают, в библиотеке, где проходят сотни людей», - написала волгоградка Галина Шипилова.

Депутат Госдумы Татьяна Цыбизова разместила на своей странице в Facebook текст с советами вирусолога, как не заразиться коронавирусом. Комментаторы в ответ пожаловались на отсутствие медицинских масок в аптеках.

«Прошла по улице Елецкой все аптеки, там их около семи. Ни в одной нет медицинских масок. Спрашиваю, как долго их нет. Ответ: "Около двух недель". Второй вопрос, когда будут. Ответ: "Скорее всего, их не будет в аптеках вообще, потому что на складах масок нет". Вывод один - скупили спекулянты и будут продавать по заоблачным ценам. В Интернете уже предлагают пакет с десятью масками за 3,5 тысячи рублей. Миллионный город и такая плохая ситуация со средствами защиты. Как-то надо решать этот вопрос своевременно [...] Кстати, такая же ситуация и больницах - раздали по три маски на медработника», - написала в комментарии Nelli Kuzina.

«Да, в центре тоже сегодня (16 марта) не было масок», - ответила депутат.

«Их уже давно нет... Как и флакончиков с дезинфицирующим средством», прокомментировала Светлана Бондаренко.

Эльвира Лагутина отметила, что звонила на «горячую линию» в Минздрав, «и даже там, кроме автоответчика, который рассказал мне о правилах приобретения льготных медикаментов, и о том, куда обращаться, если недоволен оказанной медпомощью, ничего не услышала по причине отключения автоответчика после записанного текста».

По данным Управления федеральной антимонопольной службы России по Волгоградской области, по результатам мониторинга цен на маски и фактов из отсутствия в связи с возможным наличием признаков картельного сговора 5 марта начаты внеплановые выездные проверки крупнейших аптечных сетей Волгоградской области на предмет наличия или отсутствия медицинских масок и роста цен на них.

«По информации проверяемых аптек причиной роста цен на медицинские маски является рост цен у поставщиков в оптовом сегменте рынка, причиной отсутствия в продаже – отсутствие на складах оптовиков и ажиотажный спрос. В настоящее время проводится анализ полученной информации, устанавливаются все обстоятельства роста цен и отсутствия масок. При выявлении нарушений антимонопольного законодательства будут приняты меры антимонопольного реагирования», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 16 марта.

На заражение коронавирусом проверяются не все обратившиеся в поликлиники

Горожане также пожаловались, что при обращении в медучреждения в связи с ухудшением самочувствия их не проверяют на заражение коронавирусом.

Советы специалистов о том, как избежать заболевания коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу собраны "Кавказским узлом" в материале "Коронавирус. Горячие линии".

Ольга Викторова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что сильно заболела в начале марта.

«У меня была сильная лихорадка, потом начался кашель. Поскольку записи к врачам нет, мне удалось попасть только к дежурному врачу. Врач послушала, послала на флюорографию. Сказала, что ОРВИ. Больше к врачам я не ходила, лечилась сама. Так как сидеть к дежурному просто нет сил, а к участковому записи нет. Сухой кашель у меня до сих пор. Если в мире пандемия коронавируса, почему не проверяют всех заболевших?» - задается она вопросом.

О том, что при обращении к врачу не была проведена проверка на коронавирус, сообщил и волгоградский блогер Алексей Ульянов.

«В феврале появился сильный кашель, да такой, что у меня заболел правый бок. При кашле такая мышечная боль, что аж невмоготу», - написал он на своей странице в "Живом журнале". По его мнению, он обнаружил у себя четыре признака коронавируса, однако на наличие инфекции проверен не был.

По словам сотрудника пресс-службы администрации Волгоградской области, "все регионы работают по утвержденным федеральным Роспотребнадзором рекомендациям".

"Информацию по пациентам, которые проходят обследование на карантин, нужно уточнять у уполномоченного спикера. Наши поликлиники и больницы только выполняют утвержденный алгоритм", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

На "горячей линии" Роспотребнадзора корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что пациентами с подозрением на коронавирус нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. "Проверяют всех, у кого есть температура", - сообщили в ведомстве.

В комментарии Облздрава, который был опубликован на сайте "Социнформбюро" 13 марта, указано, что проверять на заражение будут лишь тех волгоградцев, которые посещали в последнее время регионы, где были зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

«В Волгоградской области имеется все необходимое для диагностирования коронавируса. При подозрении у пациента COVID-2019 проводятся лабораторные исследования. Итоговое исследование при необходимости проводится в Новосибирске. В данный момент на предмет заболевания проверяются все, кто прибывает в город из территорий или государств, в которых введен карантин или выявлены случаи заболевания, но ни одного заболевшего на территории Волгоградской области выявлено не было», - говорится в сообщении.

Напомним, эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. О том, что представляет собой новый вирус, и как он распространяется на Кавказе, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".