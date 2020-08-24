Калмыкия продлила второй этап ограничений из-за коронавируса

24 августа 2020, 14:09

Власти Калмыкии приняли решение продлить текущий этап ограничений из-за COVID-19 до 6 сентября. В детских садах разрешена работа только дежурных групп, школы 1 сентября откроют свои двери, но линейки пройдут лишь для учеников 1 и 11 классов.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля власти Калмыкии анонсировали открытие с 1 сентября учебных заведений. При этом, по словам главного санитарного врача республики, в учебных заведениях будет действовать ряд карантинных мер, среди которых сдвиг расписания для каждого класса для предотвращения массового скопления детей, обязательная термометрия, разделение потоков в столовую, обустройство классов с возможностью проветривания, установка ультрафиолетовых рециркуляторов.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса, в том числе в Калмыкии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

На две недели, до 6 сентября включительно, продлен в Калмыкии второй этап ограничений из-за коронавируса, говорится в указе главы республики Бату Хасикова, опубликованном на сайте главы республики.

C 1 сентября возобновят работу школы, но с учетом выполнения всех рекомендаций Роспотребнадзора, сообщил заместитель министра образования и науки Калмыкии Герман Санджарыков. В школах, помимо термометрии, обязательными правилами станут мытье рук и обработка их антисептиками. "Маски во время уроков будут носить только педагоги", - приводит слова замминистра на заседании республиканского оперштаба пресс-служба главы Калмыкии.

Школы Калмыкии готовы к организации учебы как в очном, так и в дистанционном форматах. "При необходимости мы сможем гибко комбинировать разные варианты, исходя из ситуации", - заявил глава Калмыкии Бату Хасиков. Он отметил, что 1 сентября в школах республики пройдут торжественные линейки. "Но только для 1 и 11 классов, и с учетом всех эпидемиологических предписаний", - написал он сегодня в своем Instagram.

В детских садах разрешена работа только дежурных групп численностью до 10 человек. Ребенок может посещать детский сад "при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей", отмечается в указе главы республики.

По данным на 24 августа в Калмыкии выявлено 54 новых случая заражения COVID-19. C начала пандемии коронавирус подтвержден у 3775 человек, из них вылечились 2495 человек, умерли 48 пациентов, говорится в сообщении на сайте "Cтопкоронавирус.рф".

Основной прирос заболеваемости в Калмыкии дают "дальние контакты людей и возникающие очаги на работе", приводит слова врио главы Роспотребнадзора по Республике Калмыкия Сергея Савченко пресс-служба главы республики. Дальние контакты - "это крупные семейные мероприятия, на которых эпидемиологические предписания не соблюдаются", подчеркнул Бату Хасиков в Instagram.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".