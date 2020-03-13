Площадь перед домом правительства Азербайджана. Фото М.Кузнецовой для "Кавказского узла".

13 марта 2020, 23:11

Массовые мероприятия запрещены в Азербайджане из-за коронавируса

В связи с распространением коронавируса в Азербайджане все массовые мероприятия отменены на месяц, запрещена работа кинотеатров, развлекательных центров и спортзалов, ограничена работа заведений общепита.

"Кавказский узел" информировал, что заражение коронавирусом подтверждено у четырех граждан Азербайджана, вернувшихся из Италии и Ирана. Число госпитализированных с опасным вирусом в стране достигло 15 человек. 12 марта в стране была зафиксирована первая смерть от коронавируса. Сегодня Грузия объявила о закрытии границы с Азербайджаном на 10 дней.

Оперативный штаб при кабинете министров Азербайджана с 00:00 по местному времени 14 марта (23.00 мск 13 марта) вводит меры по социальной изоляции граждан, говорится в сообщении штаба, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Данное решение принято с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, чтобы остановить распространение вируса, отмечается в сообщении. Все массовые мероприятия в стране, включая культурные и спортивные мероприятия, переносятся на  месяц, сообщил оперативный штаб. На это же время приостановлена работа всех кинотеатров, театров, развлекательных центров и спортивных залов, запрещается проведение свадебных торжеств.

12 марта министерство культуры Азербайджана сообщило о закрытии на неопределенное время библиотек и музеев. Читателям рекомендовали пока пользоваться онлайн-услугами Национальной библиотеки.

Работа кафе, ресторанов, клубов и баров будет ограничена до 21:00 (20.00 мск), в них запрещено проведение массовых мероприятий. Изменения коснутся работы торговых центров и общественного транспорта, следует из сообщения. Оперативный штаб также вводит запрет на посещение родственниками пациентов больниц.

Аптеки, продуктовые магазины, маркеты и супермаркеты будут работать в прежнем режиме, сообщили в штабе.

Все зарубежные командировки работников как государственных, так и частных структур, а также медицинских работников, будут осуществляться с разрешения оперативного штаба.

В Азербайджане нет пандемии коронавируса, принятые меры направлены на предотвращение его распространения, заявил корреспонденту «Кавказского узла» глава пресс-службы кабмина Ибрагим Мамедов. «В некоторых странах своевременно не были введены ограничения, и потому там ситуация приобрела характер пандемии. Только после выхода ситуации из-под контроля они стали принимать меры. В нашей же стране применяется стратегия упреждающих мер», - сказал Мамедов.

Он также указал, что договоренность о закрытии  границы между Азербайджаном и Грузией была достигнута в телефонном разговоре глав правительств двух стран. В соответствии с ней, на 10 дней будет прекращено движение транспорта в обоих направлениях, отметил Мамедов. Он пояснил, что гражданам Азербайджана и Грузии обеспечат возможность вернуться в  страны проживания, также будет обеспечен транзитный коридор для грузоперевозок (транзитных перевозчиков будет сопровождать полиция, водители смогут останавливаться лишь в специально отведенных местах, - прим. "Кавказского узла").

Контроль за соблюдением запретов будут вести Агентство пищевой безопасности, Бакинский департамент торговли и МВД страны, сказал Мамедов. Проигнорировавшие ограничения граждане будут оштрафованы, а учреждения и коммерческие объекты будут закрывать, отметил он. 

Из-за угрозы коронавируса может быть перенесен и этап гран-при гонок "Формула-1", который запланирован на начало июня в Азербайджане, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы министерства молодежи и спорта.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце 2019 года. Неблагоприятная ситуация с распространением вируса сложилась, в частности, в Иране. Азербайджан закрыл границу с Ираном, а также приостановил выдачу электронных виз, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Два замминистра в Грузии решили самоизолироваться из-за коронавируса", "В Баку китайская студентка выписана после карантина", "Армения получила от России тест-системы для диагностики коронавируса".

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