12 марта 2020, 22:24

Библиотеки и музеи закрыты в Азербайджане

Азербайджан продлил закрытие границы с Ираном и приостановил выдачу электронных виз. В стране в связи с угрозой распространения коронавируса закрыты библиотеки и музеи, а также запрещено проводить поминки в двух крупных мечетях.

Как писал "Кавказский узел", в Азербайджане зафиксировано 15 случаев коронавируса. Трое пациентов были выписаны, на лечении в стационаре на 11 марта находились 12 пациентов, одна из заболевших сегодня умерла.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря минувшего года. Неблагоприятная ситуация с распространением вируса сложилась, в частности, в Иране. О том, что собой представляет новый вирус, как он распространяется на Кавказе и какие меры профилактики необходимы, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С учетом объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемии коронавируса в мире и с целью предотвращения распространения вируса на территории Азербайджана власти страны ввели ряд новых ограничений. В частности, еще на две недели отложено открытие границ с Ираном, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.

Одновременно власти приостановили на 45 дней выдачу электронных виз через электронный портал ASAN Viza иностранцам, желающим посетить Азербайджан. Жители зарубежных стран для поездки Азербайджан должны будут обращаться в соответствующие посольства и генеральные консульства страны. Для оформления визы гражданам стран, где распространился коронавирус, потребуется медицинская справка, сказано в сообщении Оперативного штаба, которое перевел корреспондент "Кавказского узла".

Министерство культуры Азербайджана на неопределенное время закрыло библиотеки и музеи страны. Читателям рекомендовано пока пользоваться онлайн услугами Национальной библиотеки, сообщили в министерстве.

Управление мусульман Кавказа ввело временный запрет на проведение поминок в церемониальных залах двух крупных мечетей страны "Тезе пир" и "Гейдар".

Правительство также приняло решение о запрете курения многоразовых кальянов во всех объектах общепита страны.

Новости о распространении коронавируса собираются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Три человека выздоровели после заражения коронавирусом в Азербайджане", "Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Грузии", "Массовое празднование Новруза в Азербайджане отменено из-за коронавируса".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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