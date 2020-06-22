Врачи из России прибыли в Армению для лечения зараженных COVID-19

22 июня 2020, 11:35

Восемь из 50 российских врачей, направленных для помощи коллегам в борьбе с эпидемией коронавируса, прибыли 21 июня в Армению. За сутки в стране выявлено 320 случаев заражений COVID-19, 13 инфицированных умерли.

Как писал "Кавказский узел", Армения, которая уступает Азербайджану и Грузии по численности населения, является лидером по новым случаям заражения и общему количеству инфицированных на Южном Кавказе. По данным на 17 июня было подтверждено 544 новых случая заражения COVID-19. Число инфицированных коронавирусом достигло 18 033, за время эпидемии умер 401 зараженный, из которых 302 - от осложнений, вызванных инфекцией, еще 99 человек с COVID-19 – по иным причинам. Минздрав Армении заявил, что число ежедневных случаев заражения коронавирусом в стране уже несколько дней ниже, чем прогнозировалось.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Специалисты из России прилетели в Армению чартерным рейсом "Москва-Ереван" вечером 21 июня, сообщил сегодня со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения страны "Спутник-Армения". Ожидается, что в страну прибудут около 50 российских врачей. "Они будут приезжать отдельными группами. Прибытие следующей группы ожидается в начале июля", - процитировало издание сообщение ведомства.

Этим же рейсом Армению доставлены медоборудование и средства индивидуальной защиты, которые бесплатно передал благотворительный фонд "ВИВА. Врачи и волонтеры Армении", отмечается в сообщении.

По данным на сегодняшнее утро в Армении подтверждено 320 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных возросло до 20588, приводит данные Национального центра контроля и профилактики заболеваний "Новости-Армения".

От осложнений COVID-19 за сутки умерли 10 человек, еще трое пациентов, зараженных вирусом, умерли от иных причин. Общее число скончавшихся от инфекции составило 360 человек, от иных причин умерли 117 зараженных, 9131 пациента выздоровели, на лечении в стационарах находятся 10980 больных, следует из сообщения центра.