Минздрав Армении рапортовал о снижении темпов заражения коронавирусом в стране

18 июня 2020, 05:14

Число ежедневных случаев заражения коронавирусом в стране уже несколько дней ниже, чем прогнозировалось, заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян. По его словам, за время эпидемии протестировано около двух процентов жителей страны.

"Кавказский узел" информировал, что первый случай инфицирования коронавирусом в Армении зафиксирован 1 марта. Армения, которая уступает Азербайджану и Грузии по численности населения, к 14 июня оставалась лидером по новым случаям заражения и общему количеству инфицированных. К 16 июня в стране было выявлено 17 489 случаев заражения, за период пандемии умерли 293 человека. Из-за сложной ситуации по коронавирусу в республике до 13 июля продлен режим ЧС. По данным Минздрава, в республике на фоне прироста случаев смерти от коронавируса статистика показывает снижение среднего возраста умерших от этой инфекции.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Армении по состоянии на 12 июня протестировано на заражение коронавирусом 55 849 человек, сообщил глава Минздрава Арсен Торосян в парламенте 17 июня во время правительственного часа, который транслировался на Youtube-канале парламента.

При этом он отметил, что были случаи, когда одного и того же гражданина тестировали дважды или даже трижды, а в отдельных случаях - и больше. «В частности, периодически тестируются врачи, которые находятся в группе риска. Кроме того, результат теста может быть сегодня отрицательным, а при проведении повторного теста - в случае необходимости - ответ будет положительным», - пояснил Торосян, добавив, что протестировано около двух процентов населения Армении.

Тестирование проводится по предписанию врачей, если есть соответствующие симптомы, добавил министр. «Перед нами не стоит задача проводить ежедневно обязательное число тестирований. Это зависит от эпидемиологической ситуации, и не исключено, что в случае выявления очага заражения, скажем, на производстве, в этот день будет проведено на 200 тестов больше», - подчеркнул он.

По его словам, в соотношении на один миллион населения в Армении проведено больше тестов, чем, к примеру, в Южной Корее и Украине. «Однако это не означает, что не надо расширять возможности тестирования», - отметил министр, добавив, что многие страны перестали публиковать данные по количеству тестирований.

По данным сайта Worldometers, количество тестов на один миллион населения в Южной Корее составляет 22 096 на миллион населения, на Украине – 11 842 на миллион населения, а в Армении – 29 564 на миллион населения. Армения расположилась на 65 позиции из 215 стран и территориальных единиц, данные о ситуации с эпидемией коронавируса в которых опубликованы на сайте.

Министр также заявил, что, несмотря на напряженную ситуацию с эпидемией коронавируса, в течение последних десяти дней число ежедневных заражений меньше прогнозируемого показателя. На своей официальной странице в Facebook Торосян опубликовал график, согласно которому к 14 июня число зараженных должно было превысить 20 тысяч человек, тогда как по состоянию на 17 июня инфицировано немногим более 18 тысяч человек.

«Причиной снижения темпов распространения эпидемии может быть исключительно соблюдение правил противоэпидемиологической безопасности – масочный режим, социальная дистанция и частая дезинфекция рук», - написал Торосян.

Опрошенные 12 июня аналитики также отметили замедление эпидемии коронавируса в Армении. По их мнению, он связан с введением масочного режима. С 17 июня в стране введен штраф за отсутствие при себе документов, удостоверяющих личность. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, власти пошли на такой шаг, чтобы полицейские могли составлять протоколы при выявлении нарушителей масочного режима.

По данным Национального центра контроля и профилактики заболеваний Минздрава Армении, 17 июня подтверждено 544 новых случая заражения COVID-19. Число инфицированных коронавирусом достигло 18 033.

За время эпидемии умер 401 человек, из которых 302 - от осложнений, вызванных инфекцией, еще 99 человек с COVID-19 – по иным причинам, отмечено в инфографике центра. Ежедневный прирост смертности пациентов от COVID-19 равен 1,67%, а общего числа смертей – 2,22%.

«Выздоровели 6814 пациентов (прирост 3,7%), в том числе 243 – за прошедшие сутки (16 июня). Число активных больных достигло 10 818 (прирост 2,74%). Проведено 85 556 тестов», - отмечено в сообщении центра.

По данным на первую половину дня 17 июня в стране умерли 12 пациентов, девять из которых - от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщил Минздрав Армении на своей официальной странице Facebook.

По данным ведомства, от COVID-19 умерли двое мужчин и семь женщин в возрасте от 42 до 80 лет. За исключением одного из них, у остальных были хронические болезни, отмечено в сообщении ведомства. «Еще три пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 умерли по иным причинам», - сказано в публикации ведомства.

Согласно опубликованным министерством половозрастных данных умерших от COVID-10, средний возраст смертность у инфицированных коронавирусом составляет 70 лет. Из 302 умерших 173 человека - мужчины (57,28%), 129 - женщины (42,72%).

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Информация об ограничительных мерах, введенных в Армении в связи с эпидемией коронавируса, собрана в справке "Условия карантина в Армении" на "Кавказском узле".

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